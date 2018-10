Det er helt forkert, at den danske lovgivning er indrettet sådan, at 13-årige Mint og adskillige andre børn er udvist af landet. Det mener et overvældende flertal af danskerne ifølge en befolkningsrundspørge, som Yougov har foretaget for B.T..

I alt har 1009 danskere taget stilling til om lovgivningen er fornuftig. Her mener 70 procent, at lovgivningen burde været indrettet således, at Mint kunne blive i Danmark. Det er kun otte procent, der mener at den danske lovgivning er korrekt udformet.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen forstår godt danskernes holdning. Han vil dog ikke lave loven om.

Heller ikke selvom undersøgelsen viser at Dansk Folkepartis egne vælgere også bakker op om Mint og giver udtryk for at lovgivningen rammer forkert.

13-årige Mint er udvist af Danmark. Inger Støjberg forklarer nu, at hun ikke tror at Mints sag bliver genoptaget. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Jeg kan jo godt forstå, at man får sympati med de børn, som har optrådt i medierne. Og hvis de børn nu fik lov at komme tilbage til Danmark, så er det jo ikke noget, der skader Danmark. Problemet er bare, at når man lovgiver for nogle, så lovgiver man også for nogle andre.«

Hvilke andre er det?

»Der har jo været nogle, der har foreslået, at hvis man er dansk statsborger, så skal man have ret til at få sin ægtefælle OG ægtefællens børn til Danmark. Og det går simpelthen ikke. Sagen er, at der jo er mange danske statsborgere, der har pakistansk, somalisk eller anden baggrund,« siger han og fortsætter:

»Det kan åbne op for en syndflod af indvandrere. Konsekvenserne kan være svære at overskue. Her må jeg bare sige til vores egne vælgere, at det vil vi ikke være med til,« siger Martin Henriksen.

Men skal vi så bare sige pyt skidt med Mint?

»Vi mener, at man bør give mulighed for en særlig dispensation, så ministeren sammen med Folketingets Udlændinge- og integrationsudvalg kan omgøre en beslutning, hvor vi kan se at der er sket noget uhensigtsmæssigt, selvom loven kan være fulgt,« siger Martin Henriksen.

Enhedslisten, SF og De Radikale er helt uenige.

»Martin Henriksen er helt forkert på den og fører skræmmekampagne. Det vi taler om er danske statsborgere, der bliver gift med udlændinge, der har børn i forvejen fra et tidligere forhold. Dem er der ikke mange af. Derfor kan vi godt give den rettighed til dem,« siger Andreas Steenberg, integrationsordfører for De Radikale.

»Jeg tror danskerne er trætte af den unuancerede udlændingelovgivning, hvor kriminelle udlændinge kan spankulere rundt og børn, der allerede er integreret, bliver sendt tilbage i uvished. Det skal vi have lavet om på og det er den her måling et udtryk for,« siger SFs børneordfører Jacob Mark.

Den danske lovgivning blev oprindeligt skabt for at forhindre, at udlændinges børn blev i hjemlandet til de var næsten voksne, så de ikke blev 'for danske'. Når de så kom hertil var de meget svære at integrere i det danske samfund. Enhedslisten mener, at man godt kan gardere sig mod den praksis, selvom man laver loven om.

»Ude i kommunerne bør man kunne holde bedre øje med de familier, hvor man kan frygte at de sender børn på genopdragelsesrejse. Det er blandt andet et af de argumenter, som gør at vi mener vi bør have flere pædagoger og folkeskolelærere i Danmark,« siger integrationsordfører Rosa Lund.