Inger Støjberg er ikke klar til at ændre på, at EU-borgere er bedre stillet end danske statsborgere, der ønsker at leve sammen med sin udenlandske partner og papbørn i Danmark.

»Vi kan jo ikke bare træde ud af traktaten eller direktivet,« lød integrationsministerens svar i Folketingssalen.

Og det var nok heller ikke præcis den løsning, Radikale Venstres integrationsordfører, Andreas Steenberg, fiskede efter, da han onsdag i folketingssalen stillede integrationsministeren spørgsmålet.

Det vidste både han selv og integrationsministeren.

Heini Bøgelund Andersen og Kjeld Gaard-Frederiksen, der begge er danske statsborgere, forstår ikke, hvorfor f.eks. en rumæner er bedre stillet i forhold til familiesammenføring i Danmark, end de er. Vis mere Heini Bøgelund Andersen og Kjeld Gaard-Frederiksen, der begge er danske statsborgere, forstår ikke, hvorfor f.eks. en rumæner er bedre stillet i forhold til familiesammenføring i Danmark, end de er.

Radikale Venstre ønsker nemlig at fjerne de integrationsvurderinger af børn, som bl.a. har betydet, at 13-årige Mint er blevet udvist af Danmark, og som i praksis gør det sværere for en dansk statsborger at få familiesammenføring end en EU-borger, der bor og arbejder i Danmark.

Føler sig krænket

I salen læste Radikale Venstres integrationsordfører, Andreas Steenberg, op fra en B.T.-artikel, hvor Kjeld Gaard-Frederiksen, far til 15-årige Yiming, kritiserer, at han som dansk statsborger, der er gift med en udenlandsk kvinde, er ringere stillet end en EU-borger fra f.eks. Rumænien, som er kommet til Danmark for at arbejde.

»Jeg føler, det er krænkende, at jeg skal have sværere vilkår til at leve med min udenlandske familie i Danmark end en EU-borger, som kommer til Danmark,« sagde han bl.a. i artiklen.

Men sådan en sammenligning, mener Inger Støjberg, er fuldstændig skæv. Hun er helt med på, at hun og Andreas Steenberg ikke er enige om udlændingepolitiken.

Yiming fik efter afslag fra Udlændingestyrelsen, men medhold i sin klagesag i Udlændingenævnet, så hun kan bo med sin mor og stedfar i Silkeborg. Vis mere Yiming fik efter afslag fra Udlændingestyrelsen, men medhold i sin klagesag i Udlændingenævnet, så hun kan bo med sin mor og stedfar i Silkeborg.

»Det nytter bare ikke noget at sammenblande æbler og pærer. Det kan man ikke,« siger hun.

Flygte gør man fra krig

Og så angriber hun den radikale ordfører for at sige, at familier er tvunget til at ‘flygte’ til Flensborg for at leve sammen.

»Jeg synes, det er meget forkert at bruge ordet ‘flygte’. Det er noget, man gør fra krig og ufred,« siger Inger Støjberg og fortsætter:

»Når det er sagt, så er de her familier i en trist situation. Det tror jeg ikke, at nogen er uenige i. Havde de bare taget deres børn med fra f.eks. Thailand fra begyndelsen, havde vi ikke stået med de her problemer. Problemet er, at der er gået tre, fem eller syv år, før de tog deres børn med hertil.«

Inger Støjberg slår onsdag endnu engang fast, at hvis mor og barn bare kommer sammen, så er der ingen problemer. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Inger Støjberg slår onsdag endnu engang fast, at hvis mor og barn bare kommer sammen, så er der ingen problemer. Foto: Ida Marie Odgaard

I videoen øverst kan du se Mattias Tesfaye (S), Martin Henriksen (DF), Naser Kahder (C) og Joachim B. Olsens (LA) reaktion på, at danske statsborgere i eget land er dårligere stillet end EU-borgere i fht. familiesammenføring.