Seks timer. Det er det antal arbejdstimer, som Udlændingestyrelsen bruger på at vurdere, om et barn kan integreres i Danmark.

»Jeg er i chok over, at sagen ligger hos Styrelsen i syv-otte måneder, og så bruger de reelt kun seks timer - altså mindre end en arbejdsdag - på en afgørelse, der er så vigtig for os,« siger Mints papfar Frank Thøgersen.

Selvom Udlændingestyrelsen i 2018 har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 305 dage i de sager, hvor man - ligesom i sagen om 13-årige Mint - skal vurdere, om et barn kan blive familiesammenført til Danmark for at være sammen med sin mor eller far, så er det kun seks timer, hvor der rent faktisk sidder en medarbejder og arbejder med sagen.

Det fremgår af Udlændingestyrelsens egne bemærkninger til en lovændring i 2016, hvor man fjernede den såkaldte to-års regel. En ændring, der betød, at alle børn, der ankommer til Danmark, og som er over otte år, skal vurderes på, om de kan integreres i Danmark.

'Jeg er rystet'

Frank Thøgersen er vred over, at myndighederne ikke bruger mere tid på de afgørelser, som har enorm betydning for de involverede.

»Bruger Udlændingestyrelsen kun seks timer på det? Det er helt vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er helt rystet,« siger Frank Thøgersen.

Han forklarer, at han og hustruen Ratree, der også er Mints biologiske mor, har brugt enorm meget tid på selve sagen.

»Når man tænker på, hvor meget vi andre bruger på at få fat i og få oversat de dokumenter, som de har bedt os om. Det har jo taget Ratree (Mints mor, red.) flere måneder at skaffe dokumenterne. Hun er rejst til Bangkok flere gange, fordi man i Thailand ikke bare lige kan klare den slags med NemID. Og så har de kun brugt seks timer på at kigge på det,« siger han.

Han forklarer, at det ikke alene er ham og Ratree, der har brugt meget tid på sagen, men naturligvis også Mint selv.

»Hun har brugt langt flere timer på at lære dansk, få venner og blive integreret,« siger han.

Flot timeløn

Frank Thøgersen forklarer, at det heller ikke har været gratis for ham og hustruen Ratree at søge familiesammenføring med Mint. Tværtimod har de betalt Udlændingestyrelsen for at behandle sagen.

»Jeg bliver sgu lidt harm. Jeg betaler jo også 6.500 kroner for det, så de får da en flot timeløn,« siger han.

To timer mere

Udlændingestyrelsens bemærkninger til lovforslaget fra 2016 er ikke en opgørelse over, hvor meget tid man har brugt på sagerne, men derimod en vurdering af hvor meget de konkrete sager ville komme til at belaste Udlændingestyrelsen efter lovændringen.

Udlændingestyrelsen anfører i bemærkningerne, at den ændrede lovgivning vil betyde en øget arbejdsbyrde, således at hver enkelt sag vil tage to timer mere at behandle. Altså i alt seks timer, hvor det tidligere var fire timer. Årsagen er ikke beskrevet klart.

Samlet set vurderer de, at arbejdsbyrden bliver forøget med et halvt årsværk.

B.T. har spurgt Udlændingestyrelsen, om de kan uddybe, hvad arbejdstiden konkret bruges på, men styrelsen har svaret, at de ikke kan uddybe det yderligere.

FAKTA: Seks timer på skrivebordet Udlændingestyrelsen har vurderet, at Mint 'ikke har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for vellykket integration her i landet'. En afgørelse, som Udlændingenævnet sidenhen har stadfæstet. Udlændingestyrelsen foretog integrationsvurderingen, fordi Mint 'er over 8 år, og fordi hun har en forælder, som fortsat bor i hjemlandet'. Ved vurderingen inddrager styrelsen 'samtlige oplysninger i sagen, der kan belyse barnets og begge forældre forhold'. Ifølge Udlændingestyrelsen selv bliver der i fht. Mint lagt vægt på: Om hun har opholdt sig i Danmark tidligere

I hvilket land hun har haft hovedparten af sin opvækst

Om hun har gået i skole

Om hun taler dansk

Om Mint taler det sprog, der tales i hjemlandet I forhold til Mints mor, bliver der bl.a. lagt vægt på Beskæftigelsesforhold

Danskkundskaber

Uddannelsesmæssige aktiviteter

Indsats for egen integration I forhold til Mints biologiske far bliver der lagt vægt på Evne og vilje til at tage sig af barnet

Hvorvidt barnet indtil ansøgningens indgivelse har boet hos den biologiske far Ifølge Udlændingestyrelsen selv tager en sådan vurdering om vellykket integration seks timer at foretage. Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget.

Grundig vurdering?

Børneordfører for SF Jacob Mark mener ikke, at seks timer arbejdstid modsvarer, hvad integrationsminister Inger Støjberg (V) ellers har kaldt en 'grundig individuel vurdering'.

»Det er helt urealistisk at lave en reel vurdering på bare seks timer, om et barn kan integreres i Danmark. Og slet ikke på fire timer, som det åbenbart var før,« siger Jacob Mark.

»Det bekræfter jo, at der er tale om skrivebordsvurderinger, hvor man ikke taler med børnene eller familierne,« siger han.

De Radikale har samme holdning.

»Når man ser denne arbejdstid, så undrer det mig, at det tager over 300 dage at svare. Desuden er det mærkeligt, at man skal betale et højt gebyr,« siger integrationsordfører Andreas Steenberg og fortsætter:

»Det er ikke en sagsbehandling, hvor man går grundigt ind og laver en vurdering. Heller ikke, hvis man leder efter børn, der har gået på koranskole, som ministeren jo frygter,« siger han.

Antallet af arbejdstimer bekymrer dog ikke integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, som heller ikke mener, at den konkrete arbejdstid kan sættes så firkantet op, som det fremlægges.

»Lad mig slå fast, at jeg har fuld tiltro til Udlændingestyrelsens sagsbehandling og tilrettelæggelsen heraf. Som det fremgår af lovforslaget, der henvises til, er der tale om gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Der kan således være sager, der kan afgøres hurtigere, og sager, der tager væsentlig længere tid end gennemsnittet,« lyder det i et skriftligt svar fra Inger Støjberg.