Carl Mørck er ikke ligefrem kendt som julemanden selv. Men nu er hans brune kontorstol fra årets mest sete film i danske biografer sat på auktion til fordel for ‘Mints jul’.

Mens andre familier de kommende dage rejser på tværs af landet for at holde jul med familien, må Frank Thøgersen nemlig tage turen på tværs af kloden med sin treårige søn.

Det er den eneste mulighed, de har for at holde jul sammen med storesøster Mint og mor Ratree, som, siden Mint i oktober blev udvist af Danmark, har boet i Bangkok.

Kamp mod umenneskelighed

Søndag solgte filmselskabet Zentropa derfor ud af bl.a. arkivskabe og mapper fra politistationens underverden ‘Afdeling Q’ samt fjernsyn og møbler hjemme fra Carls Mørcks stue.

Hele overskuddet går til Mint og hendes familie. ‘Et tilskud til flybilletter og familiens kamp mod umenneskelighed,’ lyder det fra filmselskabet.

Zentropa-direktør Peter Aalbæk kan ikke forestille sig en eneste dansker, som mener, at Mints sag er rimelig håndteret.

»Selv Martin Henriksen synes, der skal kigges på det her. Når en hel befolkning tænker, at det ikke er i orden. At det ikke er de værdier, vi ønsker i Danmark, så må vi lidt stædigt stå fast og sørge for, at der fra mange sider kommer et pip og en hjælpende hånd,« siger Peter Aalbæk, der ligesom de fleste andre danskere selv samler familien til den helt store middag juleaften.

Personlig sag for Ålen

Han er da også langtfra den eneste, der op til jul har tilbudt Mints familie både økonomisk hjælp eller plads ved julebordet.

Han er ikke ligefrem kendt julemanden selv, men Carl Mørck er alligevel med til at sprede juleglæde i Thailand. Foto: Thomas Freitag

»Det er så overvældende, at der findes så mange gode mennesker i lille Danmark. Det finder man jo ud af, når man virkelig er presset,« siger Mints stedfar, Frank Thøgersen, der lige nu er på vej til Thailand for at holde jul med familien.

For Peter Aalbæk er lige præcis Mint-sagen blevet mere personlig, fordi den rammer en familie tæt på.

»Jeg bor selv i Herfølge, så det gør da en forskel, at det er en fra lokalsamfundet, som bliver så hårdt ramt. Det bliver endnu mere provokerende, når det på den måde kommer tæt på fysisk,« siger Peter Aalbæk.

Han kender ikke Mints familie personligt, men han ved, hvem Frank Thøgersen er, fordi han kommer i Franks cafeterie i Herfølge Boldklub.

Mint med sin lillebror Malick.

»Han tager det meget roligt og afdæmpet, og jeg tror det er den helt rigtige måde at tackle sådan en sag på,« siger Peter Aalbæk.

Nummerplader fra 'Flaskepost fra P'

Præcis hvor mange penge, der kommer i kuverten til Thailand, ved Peter Aalbæk endnu ikke.

Men han kan afsløre, at især nummerpladerne fra filmen ‘Flaskepost fra P’ var i høj kurs på søndagens loppemarked.

»Folk har købt de mærkeligste ting. Det er jo nørdernes marked. Samtidig har den seneste film jo solgt over 700.00 billetter i biograferne, så rekvisitterne har også en vis affektionsværdi for mange,« siger han.

De tre kontorstole er på auktion indtil juleaften.

Det gælder også de tre kontorstole, som Carl Mørck, Assad og Rosa har plantet deres bagdele på i Afdelings Q’s dunkle kælderlokaler.

»Dem har vi med vilje sat til side og kører en auktion på, som slutter 24. december. Så dem kan man stadig nå at få fingre i,« siger Peter Aalbæk.