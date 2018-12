Julen er familiernes fest. Også i Thailand, hvor Frank Thøgersen er ved at stege kalkun til sin papdatter Mint, søn Malick og kone Ratree hos nogle venner i Bangkok.

»Vi nyder, vi er sammen. Men det ligger hele tiden og lurer, om vi får lov at rejse hjem sammen i januar,« siger han

Det bliver ikke ligefrem nemmere at leve som familie med små 10.000 kilometer imellem sig. Indtil nu har ‘hej’, ‘farvel’ og ‘på gensyn’ fyldt det meste af lillebror Malicks treårige liv.

I oktober fik hans 13-årige papsøster Mint så endeligt afslag på ophold i Danmark, fordi hun ikke vurderes integrerbar i Danmark. Alene siden den dag, har familien to gange tudet farvel i lufthavnen. Og måske venter endnu et farvel i januar.

Integrationsvurderinger af børn Siden januar 2017 er 120 børn blevet integrationsvurderet. 58 af børnene har ligesom Yiming fået opholdstilladelse. 62 børn har derimod ligesom Mint fået at vide, ‘at de ikke har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for vellykket integration’. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

»Det er lige hårdt hver gang. Jeg er især rigtig bekymret for Malick. Hvordan vil han tage endnu en afsked?« siger Frank Thøgersen.

Malicks fremtid

Omvendt tør Frank Thøgersen heller ikke at lade sin søn bo nogle måneder hos sin mor og søster i Thailand af frygt for, at det kan have konsekvenser for Malicks juridiske tilknytning til Danmark.

Under et samråd med ministeren kom det nemlig frem, at et barn som Malick først vurderes at have en stærk tilknytning til Danmark, når han har boet her i seks-syv år.

»Selvom Malick er dansk statsborger, tør jeg slet ikke begynde at gamble med hans fremtid også,« siger Frank Thøgersen.

Mint savner at trille rundt med sin lillebror i klapvognen i Køges gader.

Mens vi venter

Juleaften forsøger han dog at parkere alle bekymringerne for i stedet at fokusere på det 7-8 kilo store fjerkræ, der steger i ovnen, og treårige Malick som slet ikke kan holde nallerne fra julegaverne.

Som afledningsmanøvre tager Frank sin søn med i poolen, mens mor og Mint får shoppet de sidste julegaver.

Mint har planer om at give sin lillebror to kæmpe pakker med dinosaurusser og dyr.

Diskolys og blæksprutte

»Sidste jul var koldere og mere stille og rolig,« siger Mint om julen i Køge for et år siden.

Malick elsker dyr og dinosaurusser, så Mint havde købt to store pakker til sin lillebror.

Med omkring 25 gæster, diskolys og en menu, der udover kartofler, kalkun og hjemmelavet rødkålssalat også byder på bl.a. blæksprutte, spaghetti og thailandske specialiteter, er jul i Bangkok langt mindre utraditionel.

»Det er varmere. Maden er meget anderledes. Det er mere bare en ‘party’,« siger Mint.

»Men det er fint. Vi er sammen. Og det er jo mest Malick, der er vant til at fejre jul, som vi gør det i Danmark,« siger Frank Thøgersen.

Støtten fortsætter

Mint snapchatter julehilsner til sine gamle klassekammerater, og Franks Facebook er rødglødende.

Ingen jul uden juletræ. Men ellers er årets jul i Bangkok meget anderledes end sidste års jul i Køge, fortæller Mint.

»Nogle har endda skrevet på deres egen facebook, at hvis de bare kunne få et ønske opfyldt i år, skulle det være, at jeg kunne få Mint hjem til Danmark,« siger Frank Thøgersen.

Han er rørt over, hvordan folk bliver ved at støtte dem.

»At de ikke bare tænker, nu gider vi ikke høre mere. Jeg er også godt klar over, at det især er noget, der rører folk i julen. Det er jo en tid, hvor man netop skal hygge sig sammen med sin nærmeste familie.«

Sammen hjem?

Og det er præcis, hvad de har tænkt sig at gøre indtil den 15. januar, hvor flyet går retur for i hvert fald to af familiens medlemmer: Frank og Malick.

Kommer Mint hjem til Danmark? Den korte bane Familien har netop søgt nyt turistvisum til Mint, så hun i januar (efter at have været 90 dage ude af Danmark) kan få lov at rejse ind i Danmark igen. Den ansøgning venter familien svar på indenfor 14 dage. Kan det få Mint hjem? Måske. Hvis hun får visum, vil det dog kun give hende lov til at opholde sig i Danmark i 90 dage, før hun igen skal forlade landet i minimum 90 dage. Politisk løsning Politikerne arbejder på at ændre loven fremadrettet, så børn som Mint ikke længere bliver fanget i loven om integrationsvurderinger. En lov, som selv politikerne har svært ved at gennemskue. Den første forhandling fandt sted få dage før jul, og arbejdet genoptages på den anden side af nytår. Kan det få Mint hjem? Måske. Umiddelbart ikke, lyder svaret fra Inger Støjberg op til forhandlingerne, men det endelig svar kender vi først, når forhandlingerne er afsluttet. Retssag I samarbejde med en advokat arbejder familien på, om de kan føre sagen for retten. Ansøgningen om fri proces til retssagen ligger i øjeblikket hos civilstyrelsen. ‘ Kan det få Mint hjem? Måske. I første omgang skal de have det økonomiske på plads. Hvis der bliver en retssag, kan den potentielt tage flere år - og det er uvist, om Mint kan få lov at opholde sig i landet, mens sagen kører.

Om Mint og Ratree skal med samme fly, afhænger bl.a. af svaret på Mints visumansøgning, politiske forhandlinger og rammerne omkring en mulig retssag.

»Vi håber på, at 2019 bliver vores år,« siger Frank Thøgersen.