»Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige med to omkring mig med tårer i øjnene, der kigger væk.«

Sådan lød det, da B.T.s udsendte i Thailand tabte tråden midt i et interview, der blev sendt live på Facebook, hvor 15-årige Baem og hendes stedfar Lars Rosleff sad på hver deres side på journalisten.

Selvom blitzen fra kameraet var tændt og tilmed skar i Baem og Lars Rosleffs øjne, var det ikke derfor, de begge havde blanke øjne.

Det var savnet til familien - og de håbløse forudsætninger for at blive samlet igen i Danmark - der af flere omgange fik dem til at bryde sammen under den halve time, interviewet varede.

»Det handler om at få lov at leve sammen som en familie,« sagde Lars Rosleff, inden stemmen knækkede.

Mens kameraet rullede, skrev flere i kommentarsporet på Facebook, at Baem skulle sendes hjem. Men så enkelt er det ikke.

»Der er mange ting, folk ikke forstår. At blive integreret er ikke bare noget, man bare bliver,« siger Lars Rosleff.

Den seneste tid har været dramatisk for familien.

Foto: Facebook Live Vis mere Foto: Facebook Live

Først blev Baems sag i Danmark afvist, og hun blev sendt til Thailand. Sidste uge blev hendes stedfar hasteindlagt med mistanke om blodprop.

Situation, der kan virke håbløs, har sat sit præg hos familien.

»Jeg savner mor og Medina (lillesøsteren, red.),« siger Baem hulkende.

Det er ikke første gang, at Baem har været alene i Thailand. Hun boede i fem år alene, mens hendes mor, far og lillesøster boede i Danmark.

»Jeg er bange (når hun er alene i Thailand, red.). Jeg går hele tiden med far, mor og familie (i Danmark, red.). Men nu går jeg alene og er bange,« siger en bedrøvet Baem.

Men i Thailand er der ikke en ordentlig fremtid for Baem.

»Jeg går ikke i skole i Thailand. Det gjorde jeg i Danmark,« siger Baem.

Moren til Baem og Lars Rosleff arbejder i Danmark, og lillesøsteren går i skole.

»Vi er en almindelig familie, der gerne vil leve som en almindelig familie i Danmark,« siger Lars Rosleff.

Lars Rosleff rejser hjem fra Thailand d. 5. november, men han er i Thailand lige nu for at få Baem ordentlig etableret.

Lige nu venter 15-årige Baem og Lars Rosleff på, at deres ankesag i Danmark kommer for retten.

»Hvis julemanden findes, så vil jeg gerne ønske, at Baem kommer hjem til Danmark. Jeg behøver ikke en sløjfe på gaven,« siger Lars Rosleff.