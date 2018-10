Han bankede på døren og bad hende åbne, når hun var i bad. Og flere aftener kom han fuld hjem og præsenterede hende for gifte mænd, som gerne ville have ’lidt sjovt’.

15-årige Baem fortæller nu, hvordan en 26-årig mand, der bor lige ved siden af den træhytte, hvor hun midlertidigt bor, flere gange har gjort tilnærmelser sammen med sine fulde venner.

»Han og en anden mand, der også er nabo, præsenterer mig for gifte mænd, som vil have mit nummer,« fortæller hun til B.T.

»Jeg spørger, hvorfor de vil have mit nummer. De har jo koner. Og så svarer de, fordi de gerne vil have det lidt sjovt,« fortsætter den 15-årige pige.

Et håndklæde i døråbningen giver Baem lidt privatliv i den lille hytte, der kun har to rum.

Bange om natten

Det er første gang, hun fortæller om, hvorfor hun især om natten er direkte bange for at bo hos den morfar, hun aldrig rigtig har kendt, i en træhytte i området Sap Makrut 233 kilometer øst for Bangkok.

Et sted hun har boet i to uger, efter hun for fire uger siden blev smidt ud af Danmark, fordi Udlændingestyrelsens vurdering var, at Baem ikke kunne integreres i Danmark.

Præcis ligesom 13-årige Mint og mindst seks andre børn mellem 13 og 15 år i løbet af det seneste halve år.

Kvindelige former i 'Hello Kitty'

Med kvindelige former ligner hun måske nok en voksen, men på mange måder er hun bare et barn, der allerede har rigeligt at kæmpe med.

Klokkken er seks om morgenen, og Baem er ved at vaske op, inden hun laver morgenmad til familien.

Tidligt torsdag morgen, hvor B.T. er på besøg i Sap Makrut, er hun ved at koge sticky rice til hele familien i sin Hello Kitty-pyjamas, da den 26-årige mand kaster lange blikke efter hendes bare lår.

På det tidspunkt, har hun ikke fortalt, at det lige præcis er den mand og hans venner, hun er bange for.

Men senere på dagen efter et besøg i det lokale tempel, fortæller hun:

»Han banker på døren, når jeg er i bad, og beder mig åbne. Og han kigger på mig, når jeg kommer ud fra badet med håndklæde omkring mig.«

Baem tager bad i et lille skur udenfor træhytten.

Der er cirka fem meter fra det lille skur, hvor de går i bad, til den træhytte, hvor Baem sover. Og det er på de fem meter, hun mærker hans øjne på sin krop, fortæller hun.

Pressening som væg

Allerede onsdag eftermiddag har hun i et interview på sin madras inde i træhytten fortalt, at hun er bange om natten.

»Jeg er bange, fordi… Det er den der,« siger hun og peger på en presenningen, der alene udgør en fjerde væg i træhytten, hvor hun sover.

»Jeg sover, og så hører jeg lyde. Jeg er bange for at fulde mænd kommer ind til mig, fordi huset ikke kan lukkes,« forklarede hun.

Baem er ved at lave morgenmad i sin 'Hello Kitty'-pyjamas.

Er du bange for mænd?

»Ja.«

Hvad er du bange for ved mænd?

»Jeg er en pige. Der er rigtig mange mænd i Thailand, der…« prøvede hun, men finder i stedet et nervøst i-ved-hvad-jeg-mener-smil frem.

Ligesom alle andre teenagere er Baem vild med makeup og parfumer, så de har fået deres egen hylde ved siden af spejlet.

»Det er mig. Jeg er en pige,« prøvede hun igen, og førte begge hænder langs kroppen, så de følger hendes kvindelige kurver.

Mand i familien

Torsdag morgen får hun ved hjælp af en tolk udenfor templet præciseret sin frygt.

»Jeg kan ikke sove, fordi jeg hører lyde, som om de går rundt i rummet,« siger hun.

Og så fortæller hun ellers de øvrige detaljer om den 26-årige mand.

Baem bor i træhytten, der består af to rum opdelt med et klæde, sammen med sin morfar og hans kone.

Har han gjort noget ved dig?

»Nej,« siger hun, men forklarer, at han banker på døren, når hun er i bad, og når han er fuld, præsenterer han andre fulde og gifte mænd for hende.

Kan din morfar ikke gøre noget?

»Nej, han kan ingenting gøre, når de er fulde. De lytter ikke til ham,« siger hun og forklarer, at det er svært, fordi manden er en del af familien.

Mobilen er hendes eneste krisehjælp - især når mor får hende til at grine.

Forældrenes frygt

Det er første gang, at hun har delt sin frygt for de fulde mænd med nogen.

Kort efter ringer hun til sin mor Nui i Ballerup og fortæller hende hele historien.

Det er præcis den besked, Baems forældre i Danmark har frygtet.

»Jeg har selv boet i Thailand i ti år. Jeg kender dem. Jeg ved, hvordan de tænker,« har hendes far Lars Rosleff tidligere udtalt til B.T.

Inden hun skal sove, ringer Baem og siger godnat til sin far og mor.

Desperate far

På grund af økonomi og en hasteindlæggelse i sidste uge, har han ikke haft mulighed for at rejse ned til hende.

Men nu er han desperat.

Lynhurtigt har han fundet et midlertidigt sted, Baem kan bo, indtil han finder ud af, hvad han skal stille op.

»Der er flere danskere i Thailand, som efter mediernes dækning har kontaktet mig på Facebook og sagt, de gerne vil hjælpe. Og nu har hun indtil videre fået lov at bo hos en af dem, jeg har skrevet meget frem og tilbage med,« siger Lars Rosleff, der trods sine bange forudsigelser er dybt chokeret over dagens udvikling.

Torsdag fortale Baem sin mor op frygten for de fulde mænd, og forældrene fundet et andet sted til hende.

Baem er torsdag eftermiddag derfor flygtet fra sin morfars træhytte for indtil videre at bo hos den danske mand og hans kone.

»Jeg har lavet et videoopkald med hende og parret her til aften, og hun var træt og sulten men okay. Så må vi se, hvad vi gør herfra,« siger han.

B.T. har ikke haft mulighed for at få bekræftet Baems forklaringer på sin frygt hos den 26-årige selv, men har været et døgn hos familien og har ingen grund til at betvivle hendes frygt.