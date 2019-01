Fredag formiddag skulle der have været møde i Integrationsministeriet med det formål at løse de problemer med den danske lovgivning, som har været med til at bane vejen for den meget omtalte Mint-sag.

Mødet blev dog udsat i sidste øjeblik.

B.T. erfarer fra flere kilder med kendskab til forhandlingerne, at partierne, som skulle have deltaget i mødet, allerede på forhånd var indstillet på at ændre på de nuværende regler.

Regeringspartierne Venstre, De Konservative og Liberal Alliance var indkaldt til mødet, det samme var Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

8. oktober blev 13-årige Mint udvist af Danmark.

Den 13-årige pige Mint blev i oktober udvist af Danmark til Thailand, da Udlændingenævnet ikke mente, at hun kunne integreres i Danmark. Det skete, selvom Mint allerede havde lært dansk på det år, hun havde boet her i landet.

Derudover spillede hun fodbold, havde mange venner og veninder og klarede sig godt i skolen. Mints biologiske mor har desuden permanent ophold i Danmark, da hun er gift med danske Frank Thøgersen. Sammen har parret også drengen Malick.

Men Mint skulle udvises alligevel. Også selvom der ikke var familie i hjemlandet, som kunne eller ville tage sig af hende.

Mange andre familier, som B.T. har skrevet om, var i samme situation.

»Det er vigtigt, at vi finder en løsning. Det er ikke meningen, at vi skal skabe problemer for de mennesker, som gerne VIL Danmark. Det er dem, som er i opposition til de danske værdier, som vi ønsker at ramme med de nuværende regler,« siger integrationsordføreren for De Konservative, Naser Khader.

Dansk Folkeparti så gerne, at reglerne forblev, som de var, og at der i stedet blev indført en dispensationsordning, så ministeren kunne omgøre enkelte åbenlyst uretfærdige tilfælde. Men det er der ikke flertal for.

»Derfor kommer der til at ske nogle små justeringer, som gælder fremadrettet. Vi vil ikke starte et stort politisk slagsmål om det,« forklarer udlændingeordfører Martin Henriksen.

Socialdemokraternes Mattias Tesfaye håber, at der ikke alene kommer en ændring af de nuværende regler, men også en løsning for de familier, som allerede nu er i problemer.

Det er endnu uklart, om man kan løse problemerne for dem, som allerede står i den situation, at deres barn er udvist af Danmark tilbage til hjemlandet.

I oktober 2018 tog Frank Thøgersen i lufthavnen for at vinke farvel til sin papdatter Mint og sin kone, Ratree, som han har en treårig søn med. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

»Vi kan kun lovgive fremadrettet. Men jeg håber, at der alligevel kan komme en løsning, som de berørte familier bliver tilfredse med,« siger integrationsordfører Mattias Tesfaye.

En løsning kunne være, at de berørte familier får mulighed for at få genoptaget deres sager.

Det er endnu uvist, hvornår forhandlingerne bliver gennemført, efter mødet blev aflyst, men B.T. følger løbende den politiske udvikling i sagen.