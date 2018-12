Integrationsvurderinger af børn ser ud til at blive skrottet og erstattet med én klar regel, hvis det står til regeringen.

Både S og DF ser positivt på forslaget, men ét spørgsmål står dog endnu ubesvaret i forbindelse med eftermiddagens forhandlinger. Hvad skal der ske med Mint og de 61 andre udviste børn?

Klokken 16 torsdag eftermiddag har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) indkaldt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til forhandlinger om en ændring af loven om integrationsvurderinger af børn.

Det sker efter, B.T. i flere måneder har beskrevet sager, hvor Mint og andre børn er blevet udvist med den begrundelse, at de ikke kan integreres i Danmark, selvom de på mange måde allerede var integreret.

Én klar regel

Siden januar 2017 er 120 børn blevet integrationsvurderet. 13-årige Mint fra Køge har ligesom 61 andre børn i den periode fået afslag på ophold med den begrundelse, 'at de ikke har mulighed for at opnå en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for vellykket integration'.

Nu er regeringen ifølge DR klar til at droppe integrationsvurderingerne helt og erstatte den med én helt klar tremånedersregel.

Det betyder helt konkret, at hvis man ønsker familiesammenføring med sit barn, skal man senest gøre det tre måneder efter, at man selv er blevet familiesammenført med sin danske ægtefælle.

Afviser håb for Mint

I det konkrete tilfælde med Mint gik der 2,5 år, fra hendes mor Ratree fik opholdstilladelse i Danmark, til Mint landede på dansk jord. Så selv om loven - hvad den formentlig ikke gør - blev indført med tilbagevirkende kraft, ville den foreslåede ændring ikke hjælpe Mint.

Inger Støjberg (V) inviterer på baggrund af Mint-sagen udvalgte partiet til drøftelser. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dermed afviser Støjberg også, at der er håb for Mint.

»Nej, det her er fremadrettet. Det er nye regler, og det kommer ikke til at omfatte Mint,« siger hun til DR.

Ingen opbakning til dispensation

Dansk Folkepartis Martin Henriksen ser umiddelbart positivt på regeringens udspil forud for forhandlingerne.

»Nu skal vi lige se detaljerne. Umiddelbart virker det jo som en stramning af loven, og det har vi ingen problemer med. Det, vi var bekymrede for, var jo, om man ville lempe lovgivningen,« siger han.

Mint savner at trille rundt med sin lillebror i klapvognen i Køges gader.

Dansk Folkeparti havde oprindeligt selv foreslået en dispensationsordning - en mulighed, som to ud af tre Venstre-vælgere også mener er en god løsning.

»Vi havde gerne set en dispensationsordning, hvor man i ganske få sager kunne dispensere. Men det har alle partier jo afvist. Det er en realitet, og det er ikke noget, vi vil gøre til et kabinetsspørgsmål. Der er andre ting, som betyder mere for os,« siger Martin Henriksen.

Vil DF konkret arbejde for, at Mint kan komme hjem?

»Hvis der er en ambition om at hjælpe nogle af de her familier, så har vi et bud på hvordan (dispensationsmulig, red.). Det har der ikke været interesse for hos de andre partier. Men vi tager da muligheden med til forhandlingsbordet,« siger han.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Socialdemokratiet.

Integrationsordfører Mattias Tesfaye oplyste til DR onsdag aften, at Socialdemokratiet vil forsøge at få ministeren til at se på mulighederne for at genåbne nogle af de allerede afgjorte sager.

»Vi vil i hvert fald sige til Inger Støjberg, at hun bør overveje, om man ikke kan genbehandle de sager. Det vil i hvert fald ikke være Socialdemokratiet, hun får problemer med,« siger han til DR.

