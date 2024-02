Der var kaos i Aalborg Storcenter, da YouTube-fænomenet Alexander Husum søndag lagde vejen forbi.

Det skriver TV 2 Nord.

Alexander Husum deltog i et såkaldt Meet'n'Greet, der blev holdt i anledningen af Konfirmandernes Dage, og der kom langt flere unge mennesker end forventet.

Centerchef i Aalborg Storcenter, Niels Adolfsen, havde forventet, at 1000-1500 mennesker ville komme forbi.

Men der kom cirka 5500 mennesker, der skrev autografer og fik taget billede med Alexander Husum.

Folk var da også ret trætte af at stå lang tid i kø i centeret for at møde YouTube-fænomenet.

»Fuldstændig vanvittigt ''system'' I havde derude! Vi kom 10.30 og var nummer 670, og min kæreste og barn står stadig i kø nu 18.07. Det er under al kritik, at der ikke er mere styr på det!,« skriver en af de besøgende i en kommentar til Aalborg Storcenters Facebook-opslag om arrangementet.

En anden skriver følgende:

»Vi var nr 590 og vi tjekkede ind kl. 11. Vi opgav ved 14.30 tiden, hvor der stadig var 472 foran os.. så sønnike måtte “nøjes” med at se ham og ikke få taget billede. Ærgeligt system.«

Centerchefen mener dog ikke, at noget kunne have været gjort anderledes.

»Det har været et vellykket arrangement. Vi kan jo ikke klone ham, og køen fortæller bare noget om, hvor populær han er. Og det er jo fuldstændig vanvittigt,« siger han til TV 2 Nord.