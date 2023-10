En kvindelig tidligere 'X Factor'-deltager er blevet tiltalt for grov vold mod en ekspedient i en 7-Eleven.

Det fremgår af anklageskriftet fra sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her fremgår det, at Københavns Politi har tiltalt den tidligere 'X Factor'-deltager for sammen med to mænd at have taget del i et brutalt overfald på en ekspedient i 7-Eleven i Pilestræde i København 9. december 2022.

Overfaldet skulle have fundet sted ud på de tidlige morgentimer den pågældende lørdag i december.

I denne 7-Eleven i Pilestræde i København skulle overfaldet på ekspedienten have fundet sted i december, efter de tre tiltalte ikke ville forlade butikken efter tyveri af en pose chips.

Her skulle den ene mand have stjålet en pose chips i butikken, hvilket han nu er tiltalt for.

Efter de tre unge tiltalte som resultat af tyveriet blev bedt gentagne gange om at forlade butikken, skulle de have endt med at overfalde ekspedienten i stedet.

Her skulle den tidligere 'X Factor'-deltager sammen med de to mænd have slået og sparket mere end 40 gange på kroppen og i hovedet af ekspedienten, mens han lå ned på butikkens gulv.

Den kvindelige 'X Factor'-deltager er også tiltalt for at have kastet forskellige genstande som fyldte flasker og dåser efter 7-Eleven-medarbejderen.

Den forurettede ekspedient skulle desuden også været blevet spyttet på og blevet væltet omkuld.

I anklageskriftet bliver det beskrevet, at ekspedienten opfattede det som et koordineret angreb.

Sagen om grov vold mod en ekspedient skal tages op i Københavns Byret i næste uge.

Den kvindelige tiltalte er dansk statsborger, men anklagemyndigheden har ønsket udvisning af de to mandlige tiltalte.

Den tidligere 'X Factor'-deltager er tiltalt for 'legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter', hvilket kan straffes med fængsel i op til seks år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kvindens forsvarsadvokat Hassan Mahmodd til, hvordan hun forholder sig til tiltalen.

Sagen skal for retten i Københavns Byret næste uge.

B.T. følger sagen.

