Rasmus Seebach og kæresten Julie Teglhus venter deres tredje barn.

Det afslører Julie Teglhus i et opslag på Instagram, hvor hun samtidig viser sin lille babybule frem.

»1...2...3...,« efterfulgt af et hjerte, skriver hun i opslaget.

Siden har opslaget vakt stor opmærksomhed, hvor det er væltet ind med lykønskninger. Blandt andet fra rapperen og sangskriveren Ankerstjerne, tv-vært og influencer Christiane Schamburg Müller og skuespiller Stephania Potalivo.

Hvornår den kommende baby ventes at komme til verden, fremgår ikke af opslaget, ligesom det heller ikke vides, om det er en dreng eller pige.

Parret har i forvejen Holger og Helmut fra henholdsvis 2017 og sommeren 2021.

Julie Teglhus har tidligere stået frem og afsløret, at vejen til at udvide familien ikke har været nem.

For to gange undervejs aborterede hun.

»Det kom totalt bag på mig. Det var gået så let med Holger, og jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg skulle være en af dem, der aborterede. Jeg var jo kun 26 år og havde aldrig tænkt, at det skulle blive svært at få et barn til,« fortalte Julie Teglhus åbenhjertigt i podcasten 'To the Moon, Honey'.

Rasmus Seebach og Julie Teglhus har dannet par siden 2013 og bor sammen i en villa i Hellerup.