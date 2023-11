Sidste fredag var det modedesigner Søren Le Schmidt og Mie Moltke, som røg ud af 'Vild med dans'.

Umiddelbart før omdansen, fortalte de, at de havde planlagt noget helt særligt til denne uges program.

Hvad det var, ville Søren Le Schmidt dog ikke ud med, efter parret var røget ud.

»Det får I aldrig at se. Den tager jeg med i graven. Det synes jeg er synd. Det var en rigtig god idé, men den vil jeg ikke breake her,« lød det.

Det lader dog til, at skuffelsen har fortaget sig en smule i løbet af den uge, der er gået. Fredag aften, hvor parret er tilbage som tilskuere til 'Vild med dans', løftede Søren Le Schmidt i hvert fald en smule af sløret for, hvad det var, de to gik og pønsede på.

»Det var noget som ville fortælle meget om, hvem jeg er som person. En film og noget musik, som har noget med mode at gøre, og som vi syntes ville gå vildt smukt op i en højere enhed, men jeg tror vi gemmer den til en anden god gang,« siger han.

Hvilken film, der er tale om, kommer vi dog ikke nærmere denne fredag aften.

Der er fem par tilbage i dansekonkurrencen, som kæmper om en plads i semifinalen.