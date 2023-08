Der har været godt gang i boligerne hos popstjernen Christopher og modellen Cecilie Haugaard.

Parret har fået solgt deres rækkehus på Holmen i København til over 20 millioner og ikke nok med at have købt en lejlighed på Papirøen til 11.250.000 kroner, så har de også købt sig en villa i Hellerup.

Oplysninger fra Boliga og Tinglysningen viser, at parret har fået fat i villaen i det eksklusive område til 16.500.000 kroner – og dermed har de altså gjort noget af en handel.

Villaen blev i første omgang udbudt til 23 millioner kroner, men kort efter blev den pris sat ned til 19.995.000 kroner.

På Tinglysningen står det dog klart, at der har været en god forhandling fra Cecilie og Christopher, der har endt med at forhandle prisen ned med 3,5 millioner kroner.

På Instagram har Cecilie Haugaard delt, at den lille familie på fire skal have gang i den helt store renovation af villaen., der består af 237 kvm fordelt på otte værelser.

Grunden er 910 kvadratmeter stor.

»Så er projekt 'housewarming om 1 år' sat i gang! Det er første gang, vi kaster os ud i et så omfattende renoveringsprojekt og derfor har jeg fået min veninde, som sjovt nok også er den bedste, til at hjælpe os med at skabe vores drømmehus.«

Cecilie og Christopher ved godt, at der skal arbejdes lidt med den ældre villa, men det ser de begge frem til.

»Huset er fra 1901 og trænger mildest talt til en kærlig hånd, men med masser af gå på mod og Sarahs fantastiske kreative hjerne, er vi sikre på, det bliver lige præcis det hus, vi drømmer om. Et hus, som skal skabe rammen for vores lille familie,« lyder det.

View this post on Instagram A post shared by Cecilie Haugaard (@cillemouse)

Familien har lånt lige omkring 9,8 millioner kroner for at kunne foretage det nye huskøb oveni det allerede eksisterende på papirøen, som de med stor sandsynlighed skal bo i det næste år, mens villaen renoveres.

Udover Christopher og Cecilie består familien af deres to døtre Noelle og Isabelle.