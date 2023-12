Vild med dans-værten Martin Johannes Larsen har brugt december på at samle ind til udsatte børnefamilier i Danmark.

Og med et endeligt beløb på 451.130 kroner, der kan give i alt 501 familier en forsødet jul, må indsamlingen siges at have været en succes.

Nyheden deler værten selv i et opslag på Instagram.

'Det er absolut rørende, at I har været så godhjertede i år. Jeg takker af hele mit hjerte,' skriver Martin Johannes Larsen blandt andet.

For at få et så højt beløb som muligt, har han udbudt en masse udfordringer eller præmier.

Det har været alt fra, at han ville klippe en mullet på tv, hvis han nåede et vist beløb – til en auktion, hvor ekskollegaen Sara Grünewalds kjole var til salg for højest bydende.

Martin Johannes Larsens indsamling gik under navnet 'Martins Julepatrulje', og pengene er gået til Røde Kors julehjælp.

Penge, der kommer til at falde på et tørt sted.

Flere organisationer, der udbyder julehjælp, har meldt om rekordmange ansøgere til den hjælpende hånd i julen i år.

»Det er et klart signal om, at de fattigste børnefamilier i Danmark er presset i bund. Som det er nu, har vi ikke midler til at give alle hjælp. Men vi gør alt, hvad vi kan,« har direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen, udtalt i den forbindelse.