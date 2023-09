Flere af gæsterne vidste ikke, at han var så syg.

Da den kendte entertainer Eddie Skoller torsdag blev bisat fra Messiaskirken i Charlottelund, fortalte flere af hans venner fra underholdningsbranchen, at de ikke var klar over, at han var så syg.

Tv-vært Jarl Friis-Mikkelsen fortalte først, at han havde kendt Eddie Skoller i mange år – helt tilbage fra starten af Eddie Skollers tv-karriere, hvor de lavede et program, der hed 'Rundt om Skoller'.

»Det var en super tid,« lød det fra 'Jarlen', der tilføjede, at de igennem årene havde holdt kontakten ved lige og så sent som i påsken spillede tennis sammen.

Jarl Friis Mikkelsen.

»Vi har en tennisturnering på Mallorca, hvor min kone var makker med Eddie. Han spillede ikke så godt, men det ved vi jo så nu hvorfor. Vi vidste ikke, at det var så galt. Det gik stærkt.«

Jørgen Olsen, hvis samarbejde med Eddie Skoller startede helt tilbage i 1971, da de spillede musical sammen, syntes også, det var hårdt at tage afsked med sin gamle ven.

»Jeg bliver rørt, når du spørger,« fortalte han en journalist og tilføjede.

»Der ryger mange lige for øjeblikket, som jeg har holdt meget af, og som har betydet utroligt meget for mig. Og det huer mig sgu ikke. Men sådan er livet. Vi skal jo alle sammen en dag sige farvel.«

Han tilføjede, at han ikke vidste, at Eddie Skoller var så syg.

Sidste gang de mødtes, tænkte han, at Eddie Skoller var blevet tynd – men da Eddie Skoller altid har spillet meget tennis, tænkte Jørgen Olsen blot, at han var begyndt at træne noget mere.

Ulf Pilgaard.

Til sidst lød det fra Ulf Pilgaard:

»Det er jo alt for tidligt. Også i forhold til mig. Det er sørgeligt, sørgeligt.

Ulf Pilgaard havde senest talt med Eddie Skoller for trekvart år siden hvor han virkede til at have det strålende.

»Så det kom som et chok, det her,« sluttede Ulf Pilgaard.

Eddie Skoller blev 79 år.

Han sov stille ind søndag den 27. august omringet af sine nærmeste på Rigshospitalet i København.