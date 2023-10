286 job havde han sidste år. I år ‘kun’ 209. Så det går trods alt – mener han – den rette vej. Og ved, at det er nødvendigt.

»For jeg skylder mange timer på familiekontoen,« erkender Johnny Hansen blankt om i 35 år at have prioriteret livet på landevejen med Kandis højere end dét derhjemme.

»Fordi det er mit livsværk, noget jeg har drømt om, siden jeg var en lille dreng, har det været svært at sige fra. Men min krop er ikke 25 år længere, så jeg er nødt til at finde et niveau, hvor min alder og min familie kan være med,« siger Johnny Hansen.

Han er blevet 58 år gammel. Og gør i en ny samtalebog 'Med kærlighed fra mig' status over det hele. Over det han er kommet af, og der hvor han gerne vil hen. Nemlig at være noget mere for sin familie.

Uden sin Gitte kunne Johnny Hansen ikke få sit travle Kandis liv til at hænge sammen. Men han erkender, at det er blevet for travlt. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Men én særlig begivenhed for nylig har også sat dybe spor i ham. Som skubber ham i den rigtige retning.

I juli måned døde hans gode barndomsven og medstifter af Kandis, Jørgen Hein. Kun 56 år gammel af sin kræftsygdom.

»Arh, det var sgu hårdt at miste ham. Og skræmmende at se, hvad sådan en sygdom kan gøre ved folk, og hvor hurtigt det går. Det er med til at sætte livet i perspektiv.«

Barndomsvennen kom fra Vestervig, blot få kilometer fra Hurup, hvor Johnny Hansen er vokset op. Og som store drenge spillede de sammen i det første skoleband.

Siden startede de to Kandis sammen.

»Så det har været ham og jeg i 35 år. Vi har kørt sammen ud af Thy og tilbage igen. Har snakket en million timer sammen om op- og nedture i vores liv, skilsmisser, mistede ægtefæller. Og tit sås vi også i ferierne.«

»Når han og andre af mine kammerater i samme alder som mig pludselig går bort, er man nødt til at tænke over tingene og ikke bare tro, at man er udødelig,« siger Johnny Hansen, som på den hårde måde blev mindet om, at der ingen garanti er for at nå pensionsalderen.

»Så man burde tage lidt mere fri og få en masse oplevelser, mens man kan,« siger han og ved godt, at det er nemmere sagt end gjort.

»Vi er ligesom programmeret til at arbejde igennem hele livet. I hvert fald er min og mine forældre jo en generation af arbejdsheste, men man skal bare huske på, at det ikke er alt.«

»For jeg skal da nå at opleve mine børn og børnebørn blive ældre, se dem vokse op. Så jeg har rigtig meget, jeg skal nå endnu. Derfor er også jeg nødt til at tage tingene alvorligt,« siger Johnny Hansen og tilføjer så med smil i stemmen:

»At jeg er bagud på nogle konti, er jeg meget vel vidende om.«

Når det har været svært at trække stregen i arbejds-sandet, skyldes det ifølge Johnny Hansen også, at den populære og anmelderroste dokumentar 'Kandis for livet' har ført meget med sig.

»Mange har fået øjnene op for den sociale funktion, vi har, og vi har næsten fået et nyt publikum.«

»Så vi bliver hele tiden trukket nye steder hen, og det er fantastisk,« forklarer han og medgiver, at det har været – og stadig er – svært at sige nej.

»For jeg har jo også lyst, er aldrig ked af at skulle på job,« indrømmer Johnny Hansen.

Johnny Hansen og Kandis elsker deres fans. Og kærligheden er gengældt. Foto: Asger Ladefoged

»Jo, når det om her om vinteren bliver mørkt, og Gitte begynder at tænde stearinlys og lave mad, så kan jeg da godt tænke, at det kunne sgu også være fint med en sofa-aften.«

»Sidde og se en film, få et glas rødvin og hygge lidt med familien. Men så snart jeg kommer ind i vores rullende klubhus, kommer ud og møder publikum, så kan man ikke andet end være glad,« siger han om den splittelse, der i 35 år har raset i ham.

»Det er et fedt arbejde. Og jeg kan lide det. Men det er bare ikke alt. Familien er trods alt langt over. Gitte er heldigvis god til at udfordre mig, så det ikke bliver musik det hele.«

Deres fælles søn Nicklas er blevet 11 år, og Johnny Hansen er meget bevidst om, at bruge tid med ham. Ikke mindst når det kommer til sønnens store interesse for fodbold.

For han husker selv, hvordan hans egen far stort set aldrig havde tid til at se ham drible bolden, fordi han var ude at optræde.

»Jeg er bevidst om, at det at have forældrenes opbakning og gøre ting sammen er vigtigt. Så nu har jeg lige booket en far-søn tur til Manchester, hvor vi skal over og se fodbold. Han glæder sig helt vildt. Og det gør jeg også,« smiler Johnny Hansen.

Han øver sig hele tiden. I at blive en bedre far. En bedre mand. En bedre bedstefar. For han er blevet klogere. Ikke kun på grund af vennens død, men også den øjenåbner, det var at medvirke i ‘Junkfood-eksperimentet’ sidste år.

»Der lovede jeg Bente Klarlund, at jeg skulle ændre min livsstil. Og jeg er blevet mere fornuftig omkring det, jeg spiser og det, jeg gør.«

»Nu har jeg tabt 14 ½ kilo og skal gerne ti kilo længere ned. For efter at jeg har smidt de kilo, har jeg det bedre end nogensinde,« fortæller Johnny Hansen. Som gerne vil leve længe. For sin familie.

Derfor er der allerede skåret lidt ned på jobbene. Og antallet skal endnu længere ned. Gerne til 150 om året.

»Jeg er ikke så aggressiv som jeg har været. Der skal være huller i kalenderen. Livet skal ikke bare passere forbi, mens man arbejder. Det gider jeg simpelthen ikke.«

»Så jeg er begyndt at tage fri nogle gange,« siger han og fortæller – næsten stolt – at han lige har holdt en uges ferie med hele familien. Midt i Kandis' højsæson.

»Vi lejede et sommerhus på Læsø, hvor vi var der for hinanden og bare hyggede. Gitte, Nicklas og jeg, mine store piger og mine børnebørn. Min far og mor, min søster og hendes børn og svigerforældre.«

»Så vi var 17 mennesker og havde den mest fantastiske tur. Og de unge mennesker har allerede sagt ‘skal vi ikke gøre igen til næste år, far?’,« smiler han.

»Nu har jeg gennem 40 år måttet sige nej til familiefester, venners bryllupper og nu sølvbryllupper. Og det gør mere og mere ondt at skulle sige nej. Så jeg skal have fundet et niveau længere ned, hvor jeg ikke siger ja til så mange job.«

'Med kærlighed fra mig' udkommer 2. oktober på Gyldendals Forlag