Ugen efter Elvira Pitzners anholdelse i Dubai, kunne hendes ven Sy Lee dele hendes første ord.

Nu er Elvira Pitzner så blevet frikendt for utroskab – og det glæder både Elvira selv og vennen Sy Lee, fortæller han.

»Jeg følger jo med. Hun må være så lettet nu, men hun har meget travlt med at få styr på det hele og sig selv,« forklarer Sy Lee, da B.T. møder ham onsdag til premiere på Viaplay-dokumentaren 'Bendtner'.

Undervejs i forløbet har radioværten og realitypersonligheden Sy Lee været i dialog med Elvira Pitzner, som han deltog i realityprogrammet 'Good Luck Guys' sammen med.

B.T. møder Sy Lee til gallapremiere på 'Bendtner'-dokumentaren. Han er lettet over, at Elvira Pitzner nu kan komme hjem til Danmark igen.

Ikke mindst var det ham, der først kunne dele med offentligheden, at Elvira Pitzner selv mente at være »i gode hænder«, selvom situationen var uvis og »frustrerende« for hende.

Men her efter Elvira Pitzners frifindelse har Sy Lee forståelse for, at der er andre end lige ham, der kommer i første række.

»Vi har jo sendt en masse kærlighed og beskeder, men vi skal ikke bombardere hende for meget, for hun skal også svare sin familie og de tætte relationer, som sikkert også bombarderer hende. Så jeg vil lige give hende luft,« siger Sy Lee.

»Men jeg forestiller mig, hun skriger og er glad. Så håber jeg bare, at hun kommer hjem og kan have en normal hverdag og tage tingene stille og roligt.«

Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat Vis mere Elvira Pitzner med ekskæresten – som stadig juridisk set er hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat

Personligt er Sy Lee også selv glad og lettet for, at Elvira Pitzner er blevet frikendt for utroskab og dermed ikke skal afsone de op til tre års fængsel, hun kunne være blevet idømt.

»Jeg er lykkelig over, at udfaldet er, som det er, for hun fortjener at komme hjem. Vi har været meget urolige i lang, lang tid – for alle nævnte det værste, så det fyldte i ens tanker hele tiden, det var svært,« sukker Sy Lee.

Så selvom han nu vil give Elvira Pitzner plads til at få styr på det hele inden hjemrejsen til Danmark, så betyder det ikke, at han ikke er mere end klar til at tage imod hende.

»Jeg er her med åbne arme og klar til at lytte til det, hun har brug for at tale ud omkring. Men det kan også være, hun kommer hjem og har brug for at fortrænge det hele og ikke tænke på alt det der. Så hun skal bare tage den tid, det tager, og følge den proces, der virker for hende,« slutter kammeraten.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitzner til hendes frikendelse.