Horsens er en by, som er kommet til at fylde meget i Kasper Fiskers liv.

Fredag aften vandt han sammen med Karina Frimodt 'Vild med dans'.

Finalen fandt sted i Horsens – nærmere bestemt Forum Horsens – der ligger klos op af byens fodboldstadion. En græsplæne, hvor han i 2018 som aktiv fodboldspiller oplevede det, han ikke tøver med at kalde et af sit livs største traumer.

Sammen med Brøndby var han foran 2-0 mod Horsens. En sejr, som ville gøre, at Brøndby i Superligaens sidste runde kunne spille mesterskabet hjem. Men på to sene mål – det sidste i fem minutters overtid – smed Brøndby sejren.

Horsens er jo en by, i hvert fald hvis man har Brøndby i hjertet, der gør lidt ondt. Er Horsens et lidt bedre sted nu?

»Ja, det er et lidt bedre sted nu. Jeg vil dog sige, at det der skete i 18' stadig gør ondt. Jeg fortalte historien til Karina i dag, fordi vores garderobe var med udsigt til den bane, der stadig betyder så meget for mig negativt. Og jeg sagde til Karina, at det er et af mine største traumer i livet, ikke bare på fodboldbanen, den dag i Horsens. Så jeg vil sige, at det her hjælper lidt på det.«

»Jeg tror, at nederlagene og sejrene skal man tage med og prøve at komme videre og lære af det. Men det gjorde stadig ondt at kigge ind på den bane. Også selvom jeg har det her (trofæet, red.).