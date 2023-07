Umut Sakarya skal giftes.

Den 32-årige kendiskok afslører på Instagram, at han er blevet forlovet med sin 26-årige kæreste, Johanne Havshøj.

Umut Sakarya skriver i et opslag, at han gik på knæ under en ferie på Anholt – og for at han kunne filme det hele, uden at hun fattede mistanke, bildte han hende i første omgang ind, at de bare skulle optage en Youtube-video om smørrebrød.

'Det har været helt fantastisk at være i vores egen lille kærlighedsboble i tre uger sammen med familien, men nu tænkte vi, at det var på tide at fortælle jer det,' lyder det fra Umut Sakarya i opslaget, hvor han har delt videoen af sit frieri.

Johanne Havshøj og Umut Sakarya. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Johanne Havshøj og Umut Sakarya. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Umut Sakarya og Johanne Havshøj, der til daglig studerer politisk kommunikation og ledelse, har kendt hinanden siden 2020.

De har for nylig fortalt i interview med Alt for damerne, at de mødte hinanden igennem Instagram, hvor hun til at begynde med sendte ham en privatbesked, efter at han havde delt et billede af to hummere, han havde kogt.

De begyndte herefter at skrive sammen, og en dag mødtes de på Umut Sakaryas daværende grillbar til pomfritter, flæskestegssandwich og bøfsandwich.

»Og ja, så faldt jeg bare rimeligt hurtigt, vil jeg sige,« udtalte Johanne Havshøj til Alt for damerne.

I kommentarsporet til Umut Sakaryas Instagram-opslag lykønskes de af flere kendte ansigter.

Tidligere cykelrytter Jesper Skibby sender en lang række røde hjerter, tidligere 'Vild med dans'-dansepartner Jenna Bagge skriver 'Auuuuww. Kæmpe stort tillykke', mens sangerinde Szhirley skriver:

'Åååååååh nu sidder jeg sgu og tuder. Kæmpe tælløxikum.'