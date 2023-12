I oktober fik Ulla Jessen en blodprop i hjernen, som gjorde hende lam i kroppen.

I dag går det dog bedre for den 77-årige skuespiller, som er indlagt på et center for rehabilitering.

Det fortæller hendes søn, Johan Jessen, til Billed-Bladet.

»Det går fremad med små skridt hver dag, og min mor virker glad og har gåpåmod. Hun har været oppe og gå lidt og kan tale fint med.«

Hun kan endnu ikke gå selv, men træninger har gjort, at hun nu kan komme op fra kørestolen og gå med en rollator.

Sønnen er ikke overraskende glad for, at tingene bevæger sig i den rigtige retning og er 'rimelig opmistisk'.

Ulla Jessen har haft en lang skuespilskarriere.

Hun var med i flere af de såkaldte sengekantsfilm, ligesom hun også spillede en af de kvindelige hovedroller i 'Piger i trøjen'-filmene.

Senere var hun med i populære serier som 'En by i provinsen' og 'TAXA', ligesom hun også har stået på de skrå brædder på blandt andet Det Kongelige Teater og spiller revy.

Gennem de seneste mange år har hun været en del af Eventyrteateret i Søborg.

I tre år bar hun også titlen som grevinde, da hun fra 1979 til 1982 var gift med grev Ditlev.

Kort efter skilsmissen blev hun gravid og fik Johan - hvem faren er ved kun hun.