Det var en meget slukøret Søren Le Schmidt, der fredag aften sagde farvel til 'Vild med dans'.

Sammen med partneren Mie Moltke var han helt klar til at få interview med journalisterne overstået, efter det stod klart, at han skulle forlade programmet efter syv fredage.

»Vi er super ærgerlige. Jeg tror alt i mig skriger, at vi skulle være fortsat, men vi kender præmissen, det er en konkurrence,« fortalte han.

Partneren Mie Moltke var da også klar med støttende ord.

»Det har været så vildt, og du har været så sej,« sagde hun, mens hun gav ham et kærligt klap.

Men det var alligevel en stor skuffelse for designeren at forlade programmet.

»Jeg er mega skuffet. Selvfølgelig er jeg det. Det ville være underligt, hvis jeg ikke var. «

Parret nåede før omdansen at fortælle, at hvis de gik videre, så havde de planlagt noget helt særligt til næste fredag.

»Det får I aldrig at se. Den tager jeg med i graven. Det synes jeg er synd. Det var en rigtig god idé, men den vil jeg ikke breake her,« fortalte Søren Le Schmidt og nægtede at gå ind i, hvad ideen mon var.

Mette Sommer kunne ånde lettet op, da hendes navn blev nævnt med partneren Morten Kjeldgaard. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Sommer kunne ånde lettet op, da hendes navn blev nævnt med partneren Morten Kjeldgaard. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

De to dansepartnere vil i stedet bruge ideen på et andet tidspunkt, og de skal i den grad blive ved med at ses.

»Vi bliver ved med at holde kontakten.«

Og selvom skuffelsen over at være ude var til at tage at føle på, så er Søren glad for at have deltaget.

»Det har været vildt sjovt. Det at lære at bruge sin krop på en anden måde, og det er bare nogle helt fantastiske mennesker, der er her.«

Parret tabte til Mette Sommer og Morten Kjeldgaard, der kom i deres første omdans i programmet.