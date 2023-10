Louise Kjølsen, bedre kendt som Twerk Queen, har fået en kæreste.

Det afslører hun i Se & Hør-podcasten 'Sladderministeriet'.

Her forklarer den dansende debattør nemlig, at hun ikke længere har datingappen Tinder.

»Jeg er lige blevet bedt om at logge af. Af min kæreste,« røber Louise 'Tweerk Queen' Kjølsen i podcasten.

Hun forklarer desuden, at der kun netop er kommet titel på forholdet.

For efter at have datet i fire måneder, sendte Louise Kjølsen i sidste måned et kærestebrev til den endnu hemmelige mand.

Og her blev der altså krydset af under ja, for nu er den twerkende feminist ikke længere single.

Louise Kjølsen har blandt andet været medforfatter af bogen 'Ludermanifestet' og medvært i P1-serien ved samme navn.

Derudover har hun medvirket i DR3-dokumentaren 'Hvem vil voldtage Louise?', hvor hun forsøger at finde frem til dem, der på nettet sender hende trusler om voldtægt.

