Michael Olesen er ikke med i efterårets udgave af 'Vild med dans'.

Den professionelle danser, der - bortset fra et enkelt afbud i 2021 - har været fast deltager i TV 2s underholdningsprogram siden 2007, har fået meldingen, at der ikke var plads til ham på holdet i år.

'Jeg modtog desværre et af de største ØV telefonopkald i dag, jeg nogensinde har fået,' skriver Michael Olsen på Instagram og afslører altså selv, at han ufrivillig må se med hjemmefra i år.

'Jeg elsker 'Vild med dans', og alt det kan, og det er en meget stor del af mig. Og derfor er jeg også oprigtig ked af ikke og skulle være en del af 'Vild med dans' og få lov at fejre 20-års jubilæumet sammen med min 'Vild med dans'-familie. Havde virkelig glædet mig til at fejre dette fantastiske program og alle de mennesker, som har været med til at forme det både foran og bag kameraet,' fortsætter han.

Michael Olesen har været en del af 'Vild med dans' siden 2007. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Vis mere Michael Olesen har været en del af 'Vild med dans' siden 2007. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Michael Olesen tilføjer, at han er taknemmelig for at have været med i 15 sæsoner, og at han, trods skuffelsen, stadig vil følge med og heppe på sine venner og kollegaer.

'Jeg har hørt, der skulle være en mening med tingene, så måske venter der sig noget nyt og spændende, måske er der nogle andre, som skal bruge mig. Jeg har hvert fald et helt efterår ledigt nu.'

Michael Olesen dansede sidste år med tv-vært Heidi Frederikke, hvor det blev til en syvendeplads.

Han vandt programmet i 2017, da han dansede med skuespiller Sofie Lassen-Kahlke.