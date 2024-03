»Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at blive sådan en, der er gravid?«

Stephania Potalivo tager godt fat i maveskindet og stikker sig selv med en hormonsprøjte. Hun har efterhånden lært at tage ordentligt fat, fortæller hun i DRs nye programserie 'Hvordan bliver jeg gravid?'.

Serien følger parrets forløb, mens de venter på resultaterne af deres fertilitetsbehandling.

Som hun selv siger det i DR-programmet, er det en anderledes form for unboxing, end den hun plejer at lave på Instagram. For nu er makeup og tøj i stedet skiftet ud med kanyler og stikpiller.

Gennem fire år har den 36-årige tv-vært og skuespiller Stephania Potalivo forsøgt at blive gravid med sin mand, Nils Petter Bro.

Undervejs i dokumentaren besøger Potalivo flere personer, der har haft forskellige fertilitetsproblemer inde på livet, mens eksperter fortæller om både tekniske og psykologiske udfordringer ved infertilitet.

»Børn er for mange noget af det største, man kan opnå i livet – og det ved vi ikke, om vi får. Det kan virkelig fucke en godt og grundigt op,« siger Stephania Potalivo i programmet, mens hun banker sig selv i panden med en finger.

På en ferie til Italien i 2023 taler Stephania og Nils Petter i seriens første afsnit om, at de savner et nyt medlem af familien:

»Vi keder os. Vi vil gerne være beskæftigede – og ikke bare lytte til en eller anden podcast, man er ligeglad med,« siger Stephania.

»Det ville være meget federe, hvis vi havde en ekstra med,« svarer Nils Petter Bro.

Parret fortæller, at de er i fertilitetsbehandling på grund af Niels Petters sædkvalitet. Efter at deres tre inseminationsforsøg fejlede, følger serien dem i deres proces med ægoplægning.

Desværre er der ingen af oplægningerne, der lykkes. Efter lægebesøget ses Potalivo med blanke øjne og fortæller, at hun føler sig helt tom.

Parret har dog ikke givet op:

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil prøve at blive gravid igen. Jeg skal lige lande efter en masse arbejde og forsøg, der mislykkes. Men jeg har et håb,« siger Stephania Potalivo til sidst.

Stephania Potalivo og Nils Petter Bro er langt fra det eneste par, der døjer med fertilitetsproblemer i Danmark.

Ifølge serien bliver hvert 8. barn født i Danmark lavet på en fertilitetsklinik. Dertil har danske mænd også bundrekorden i Europa for sædkvalitet.

Alle fire afsnit af 'Hvordan bliver jeg gravid?' kan streames på DR tv.