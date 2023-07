Sidste år fik tv-værten Ditte Haue sin søn Jonathan.

Det gjorde hun via kejsersnit og i den forbindelse har TV 2-værten delt et opslag på Instagram, som hun kalder det mest 'nøgne og sårbare', hun har delt.

Her fortæller hun nemlig om sin fødsel, og hvorfor hun mener, vi skal tale mere om, at alle fødsler er 'rigtige', selvom man ikke har født vaginalt.

Det gør hun til et billede af sig selv i spejlet, hvor man kan se hendes ar fra kejsersnittet.

'Jeg har aldrig delt noget så nøgent og sårbart som det her. Arret efter min fødsel. Det er hverken særlig pænt eller unikt. Hver fjerde mor får faktisk sådan et med sig hjem sammen med deres nyfødte,' skriver hun og fortæller om sin fødsel.

'Det gjorde ondt som bare pokker i de første dage. Men smerten forsatte i månedsvis efter. Og begyndte allerede inden, maveskindet blev skåret op. Jeg er nemlig en af dem, der under min fødsel valgte kejsersnittet. Fordi jeg hverken turde eller ville forsætte min vaginale fødsel,' lyder det.

Efter sin fødsel har Ditte Haue reflekteret over, at hun blev mødt af, at nogen mente, hun havde født på en 'forkert' måde, fordi hun havde fået hjælp.

'Det er en mulighed, vi har i Danmark. Og som mange kvinder rundt om i verden kæmper for at få. Men selvom valget eksisterer, er det, som med så meget andet, teoretisk. For der findes stadig kun en rigtig måde at føde på. Det finder man ud af, når man vælger 'den forkerte.''

Derfor har hun også valgt at tage emnet op i en kronik, som hun håber, hendes følgere vil læse.

'Vi kvinder har siden syndefaldet skullet føde i smerte. Som selveste gud dømte os til. Men jeg tænker tiden er kommet til at gøre op med den forbandelse. Det har jeg skrevet om i kronikken i Politiken.'

'Jeg håber, du vil læse med. Og at du næste gang, du ser en, taler med en, eller hører om en, der enten har fået epidural, kejsersnit eller anden 'unaturlig hjælp' til fødsel, husker på, at alle fødsler er rigtige. Punktum,' skriver hun afslutningsvist.

Tv-værten får da også store roser med sig i kommentarsporet under billedet, hvor flere kendte også har kommenteret.

'Tak for en vigtig og virkelig god kronik,' skriver Sofie Linde.

'Godt du deler, Ditte', lyder det fra Pernille Rosendahl.

Også sangerinden Szhirley sender støttende emojis mod tv-værten.