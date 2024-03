Tv-vært Flemming Leth, som lørdag meldes død i en alder af 80, fik stor støtte af sin kone i sin sidste tid.

Det siger tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, som var en ven af Flemming Leth og hans efterladte kone, Ingelise.

»Ingelise har virkelig trukket et kæmpe læs her de senere år, hvor Flemming ikke havde det så godt.«

Lokalavisen, som i 2023 interviewede Leth, skrev, at den tidligere tv-handymand led af lungesygdommen emfysem. I interviewet fortalte Leth selv, at han havde været døden nær:

»Det var så tæt på. Jeg var indlagt på intensiv. Først kom overlægen og talte om hospice. Så troppede præsten op. Der tænkte jeg: Festen er vist slut nu.«

Men han fik det bedre dagen efter. Det betød, at han kunne nå en vigtig milepæl med sin kone:

»Jeg fortalte lægerne, at slutningen på festen måtte vente et par måneder. For jeg ville holde sølvbryllup med Ingelise på Hotel Randers i maj. Det samme sted, som vi fejrede brylluppet i sin tid, i øvrigt,« sagde han til mediet.

Ved brylluppet deltog Peter Qvortrup Geisling, som her så sin ven for sidste gang.

»Lungerne havde det ikke så godt. Der var ikke så megen lungekapacitet tilbage,« siger han.

»Men trods alt; til sølvbryllupsfesten dansede han og Ingelise brudevals. Og Flemming havde så iltslange til at hænge efter sig. Men han gjorde det.«

Flemming Leths kone har »løftet ham igennem hverdage,« siger Peter Qvortrup Geisling.

»Når man ikke har så megen lungekapacitet, skal den anden ægtefælle træde til, og det har hun mildest talt gjort. Hun har gjort alt, hvad hun kunne, for at Flemming har fået så god en tid som muligt. Stor respekt for det.«

Peter Qvortrup Geisling og Flemming Leth har kendt hinanden i mange år. De begyndte begge deres tv-karrierer på DR i 1990'erne –Peter Qvortrup Geisling med tv-programmet 'Lægens Bord', og Flemming Leth med gør det selv-programmet 'Det' Leth', hvor han gav råd til, hvordan man kunne reparere alt fra møbler til cykler.

Adspurgt, hvordan han vil huske Flemming Leth, svarer tv-lægen:

»Ro, karisma, en helt exceptionel god kontakt med seerne. Sådan en, som ellers kun Poul Thomsen har haft, vil jeg sige. Flemming er virkelig en af de rigtig, rigtig store DR-koryfæer.«