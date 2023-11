Tv-lægen Charlotte Bøving og doulaen Christina Jørgensen er blevet skilt efter to års ægteskab.

Det bekræfter Christina Jørgensen overfor Ekstra Bladet, mens Charlotte Bøving overfor B.T. uddyber bruddet.

»En skilsmisse er jo smertelig på mange måder, fordi der har været så stor en kærlighed, men nu har vi aftalt at give hinanden ro. Men vi kan stadig være i dialog,« forklarer den 56-årige tv-læge.

»Vi er bare to voksne, modne kvinder, der har taget en enig beslutning om, at vi skal videre i hver vores retning. Vi var rigtig gode sammen, men vi var også rigtigt dårlige sammen. Og nu kom vi til en skillevej, men jeg sender Christina afsted med al mulig kærlighed.«

Flyttet hver for sig

Parret blev gift for lidt mere end to år tilbage, lørdag 7. august 2021 i Sct. Jacobi Kirke i Varde.

Men efter sammenlagt mere end fire år som par, har 56-årige Charlotte Bøving og to år yngre Christina Jørgensen nu sammen valgt at kaste håndklædet i ringen.

»Når man gerne vil have noget til at ske, kan man få alting til at ske. Det kan virke som om, man har samme værdisæt, men grundlæggende er vi forskellige. Derfor var det svært at være familie, selvom det udadtil var let,« forklarer Charlotte Bøving.

Så nu er den sammenbragte familie delt op, og Christina Jørgensen og Charlotte Bøving er rykket i hver deres hus i Varde.

»Børnene er selvfølgelig flyttet med deres mor, de er blevet rigtig glade for Varde, og der har hun fundet et nyt sted,« forklarer Charlotte Bøving.

Charlotte Bøving fik til sin store ærgrelse ingen børn, men Christina Jørgensen bragte sine tre børn med ind i forholdet, nemlig den 33-årige søn Philip og døtrene Maya på 17 år og Alma på 11 år.

Men det er ikke kun familien, der er brudt op.

Før arbejdede lægen Charlotte Bøving og doulaen Christina Jørgensen også i det samme lægehus, men efter skilsmissen har Christina Jørgensen skiftet job.

Lægen Charlotte Bøving har sin daglige gang i Jugendhuset i Varde, og så er hun er blandt andet kendt fra tv-programmerne 'Lægen flytter ind' og 'Jagten på stilheden'.

Hun har været gift tre gange tidligere med ekskonerne Bettina, Sandra og Pernille.

