Tv-kokken og indehaver af fiskehandlen HAV i Torvehallerne, Tommy Raabo Fischer, er gået bort 43 år gammel.

Den kendte iværksætter og kok døde pludselig i sit hjem i Helsingør 8. juni.

Det bekræfter familien i en pressemeddelelse sendt til B.T.

Her står der yderligere, at fiskehandleren i København drives videre af Tommy Raabo Fischers parter, Jens Peter Moestrup.

»Tommy sparede ikke på energien eller kærligheden til de mennesker og virksomheder, han havde med at gøre. Han var i enhver forstand et generøst, dygtigt og initiativrigt menneske, som sprudlede af ideer og inspirerede mig og alle omkring sig,« lyder det fra kokkens partner i meddelelsen.

»Tabet af Tommy er enormt. Han efterlader sig en familie og mange, mange venner i stor sorg. Og han efterlader sig stribevis af særdeles succesfulde virksomheder, deriblandt fiskehandlen HAV, som jeg nu får den kæmpe ære af at drive videre som det faglige fyrtårn det nu er, takket være Tommys benhårde arbejde og forbilledlige energi,« fortsætter Jens Peter Moestrup.

Tommy Raabo Fischer blev kendt gennem sin deltagelse i 'Fem fede kokke', hvor han gennem programmet udviklede en passion for cykling.

Her fortalte Tommy Fischer åbent om, at han kort forinden programmet en dag havde mistet vejret og med et rasende højt blodtryk var endt på hospitalets hjerteafdeling med hjerteflimmer, hvor han måtte være indlagt i otte dage.

Tommy Fischer (th.) deltog i anden sæson af TV 2-programmet 'Fem fede kokke' med kokkene Claus Holm, Jesper Julian Møller, Jesper Græm og Magnus Sonne. Foto: Foto: TV 2 Vis mere Tommy Fischer (th.) deltog i anden sæson af TV 2-programmet 'Fem fede kokke' med kokkene Claus Holm, Jesper Julian Møller, Jesper Græm og Magnus Sonne. Foto: Foto: TV 2

Igennem 'Fem fede kokke' opnåede Tommy Fischer så den livsstilsforandring, han drømte om.

Han tabte mere end 25 kilo og fik sænket sit blodtryk til normalt.

Rejsen mod et sundere liv fortsatte han til det sidste.

Det fortalte Tommy Fischer ikke mindst selvom, da han to dage forinden sin tragiske bortgang gæstede P5-programmet 'Det gode selskab'.

Her forklarede han, hvordan han havde lagt sodavand på hylden og fortsat trænede med sine 'Fem fede kokke'-meddeltagere – særligt kokken Magnus Sonne.

»Hver eneste vejning, der var i programmet, så har vi målt os op imod hinanden – og konkurrencen er fortsat nu her halvandet år efter. Der konkurrerer vi stadigvæk ugentligt på vores spinningcykler,« fortalte Tommy Fischer for nylig i P5-programmet.

Tommy Fischer blev udlært fiskehandler under sin onkel som 18-årig og fik sin første selvstændige fiskehandel – Windsor Fisk på Frederiksberg – som 19-årig.

Tommy Fischer var ottende generation af fiskehandlere fra området omkring Humlebæk Havn, og han stiftede siden et hav af virksomheder indenfor særligt fiskeri og gastronomi.

Særligt stor og velomsættende blev hans fiskehandel Hav Torvehallerne i København, som han drev som direktør og medejer.

Derudover stiftede og fungerede han som direktør i knivforretningen Foodgear Shop og cateringforretningen Tailored Dining by Hav gennem sit holdingselskab Netfisker Holding.

Tommy Fischer havde også kommunikationsbureauet Tastebuddy med Christian Møller, ligesom han var partner og sad i bestyrelsen i flere særligt gastronomiske virksomheder.

Han var ikke mindst en frontløber for at få danskerne til at spise mere fisk – en mission, han blandt andet udgav en kogebog for at fremme.

Desuden har Tommy Fischer været mentor for mange unge i fiskerbranchen, ligesom han har undervist på Fiskeriskolen i Thyborøn og også har været dykkerinstruktør på Sportsdykkerskolen.

Tommy Fischer efterlader sig tre børn og en kone, som han boede med i Helsingør.

Han har datteren Molly på 10 år og sønnen Charlie på 8 år med sin hustru Therese, og derudover har han datteren Amalie på 16 år fra et tidligere forhold.

Familien ønsker ro i forbindelse med det pludselige dødsfald.