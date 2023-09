'Anders stoppede som elev på Geranium i begyndelsen af juni 2012, men han blev kort tid efter genansat og arbejdede hos os i nogle måneder som kok. Dette fremgår ikke af TV 2’s dokumentar.'

Sådan lød det i et længere svar fra stjernekokken Rasmus Kofoed til B.T., efter TV 2 onsdag aften sendte dokumentaren 'Den bitre smag af Michelin'.

Heri fortæller kokken Anders Kvorning om en episode i 2012, hvor han mener, at han fik en flad på øret af Rasmus Kofoed. Som konsekvens valgte Anders Kvorning at stoppe på Geranium. Kort tid efter blev han dog ansat igen, men den information har TV 2 ikke taget med.

TV 2 nævner heller ikke i dokumentaren, at Rasmus Kofoed både har besøgt Anders Kvorning på hans arbejdsplads i Paris – et job, som Rasmus Kofoed hjalp ham med at få – og spillet fodbold med ham adskillige gange efter episoden.

B.T. har henvendt sig til TV 2 for at høre, hvorfor disse detaljer ikke er med i dokumentaren. Tv-stationen forklarer, at de meget gerne ville have haft alle nuancer med, men at Rasmus Kofoed ikke havde lyst til at stille op til interview.

'Vi ville rigtig gerne kunne vise dokumentarens seere, hvilke nuancer Rasmus Kofoed mener, der er i sagen. Men han har desværre ikke ønsket at stille op til interview og forklare os og seerne om det. Det, mener vi ellers, ville være den bedste måde at nuancere sagen på. Men han har i stedet sendt os et længere skriftligt svar på mail. Fra dette har vi som vanligt loyalt på skrift refereret Rasmus Kofoeds vigtigste synspunkter,' forklarer redaktionschef for TV 2 Dokumentar, Troels Jørgensen.

Han forklarer videre, hvorfor TV 2 ikke har taget detaljer med Anders Kvornings genansættelse med i dokumentaren:

'Det fremgår selvfølgelig, hvordan han (Rasmus Kofoed, red.) forholder sig til de konkrete kritikpunkter, som Anders Kvorning fremlægger i dokumentaren omkring episoden og den efterfølgende ansættelse i Paris. At Kvorning var ansat igen i nogle uger, inden han kom til Paris, ændrer ikke på, hvad der skete, at han synes, oplevelsen var uacceptabel, og at den har fyldt meget for ham bagefter. Og derfor er den detalje ikke med i dokumentaren.'