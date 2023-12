I de fleste danske hjem er det først 24. december, julegaverne åbnes.

Men for TV 2 News-værten Anne Vig faldt julegaven halvanden uge tidligere.

Det fortæller hun til Billed-Bladet.

»Jeg er lige blevet bedstemor for to uger siden. Det er min mands ældste barn, som har fået en datter. Min mand er lige fyldt 60, og så fik han et barnebarn inden for 14 dage.«

Og det var oplagt, at hun fik titlen som bedstemor, da der allerede er en farmor og mormor.

Anne Vig har siden 2015 været gift med Kim Weidner, der er sikkerhedsrådgiver og har arbejdet for Kongehuset.

Selvom de fleste i dag nok forbinder den 51-årige vært med TV 2, var det faktisk hos konkurrenterne fra DR, hun slog sine tidlige journalistiske folder som en del af talentholdet.

Et landskendt ansigt blev hun for alvor som vært på Sporløs.

I 2006 var det dog farvel til DR og goddag til TV 2, hvor hun først var politisk reporter for siden at blive studievært og vært på 'Tirsdagsanalysen' med de politiske kommentatorer Peter Mogensen og Michael Kristiansen.

Udover at være bonusmor til to piger – og nu bedstemor til en lille pige – har hun også sønnen Gustav.