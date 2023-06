Den dyreste bolig i Vangede er blevet solgt.

13,3 millioner kroner har førstepladsen kostet for en villa på 278 kvadratmeter i Nordsjælland.

Der er tale om musikeren Brandon Beals nyrenoverede villa.

Det skriver Se og Hør.

Musikeren, der har lavet flere hit med sangeren Christopher, har været nødt til at skære 645.000 kroner af prisen, men det er alligevel en pæn sum, der kom ud af den oprindelige funkisvilla fra 1934.

Villaen er ombygget i 'LA-stil' og har indtil for nylig huset den amerikanske Brandon Beal, hans danske kæreste Katherine og deres søn Beni.

Brandon Beal skal nu finde et nyt sted at bo. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, hvem det er, der har erhvervet sig boligen, og musikeren har heller ikke delt, hvor familien skal flytte hen, nu når de har solgt det dyreste hus i Vangede nogensinde.

Den 39-årige sanger er kendt fra hit som 'Twerk it like Miley', 'Golden', 'CPH Girls' og 'Side Bitch Issues'.