Silas Holsts seneste projekt, The Boyband Tour kom til sin afslutning lørdag aften i KB Hallen.

Men selvom Touren nok viser sig at give underskud, så er han stadig ellevild.

»De fleste produktioner går jo ikke i nul eller plus første gang. Det tager noget tid at få bygget op,« fortæller Silas Holst til B.T.

For han løfter samtidigt sløret for, at de allerede er gået i gang med at undersøge, om de kan afholde flere koncerter allerede til sommer.

»Det er helt sikkert noget, vi gerne vil fortsætte med. Vi er allerede gået lidt i gang med at se, om vi skal lave nogle koncerter til august igen, og om vi skal på tour igen næste sommer,« lyder det fra danseren, som nu også kan skrive boyband-medlem på cv’et.

Silas Holst er meget tilfreds med deres netop afsluttede tour og fortæller, at publikum også har været begejstrede.

»Publikum har været helt vilde. Det er også derfor, at vi overvejer at lave en tour mere, fordi det var svært vanedannende,« forklarer han og fortsætter:

»Publikum gik virkelig med på legen, og det var en helt vildt fed stemning at lege, at vi alle var 25 år igen. Både os og publikum – det kunne noget meget særligt.«

Men alligevel var der altså behov for at sætte prisen ned på billetterne, inden de sidste shows.

The Boyband Tour valgte nemlig at sælge en del af billetterne til afslutningsshowene til halv pris for at få fyldt salene op.

I den forbindelse forklarede Silas Holst overfor B.T., at det skyldtes, at nogle af spillestederne bare var for store.

»Vi fik mere eller mindre udsolgt til vores koncerter, og jeg har fået at vide, at vi er et af de bedstsælgende shows den her vinter, så det er jo rigtig dejligt,« siger Silas Holst nu.

The Boyband består af Jeff Ace Scherlund, Kim Ace, Joakim Graae Tranberg, Teit Samsø og Silas Holst, som kender hinanden gennem musicalsammenhænge.

De har alle fem en baggrund inden for sang, dans, skuespil eller koreografi og har på deres tour genskabt ikoniske hits fra de største internationale boybands gennem tiden.