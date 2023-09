Han har sagt det igen og igen.

Iværksætteren Martin Thorborg skal ikke være en af løverne i DRs 'Løvens Hule'.

Men tirsdag faldt der lidt af en bombe, da Christian Arnstedt, Jesper Buch og Jacob Risgaard alle meddelte, at de ikke længere skal være med i programmet.

Spørgsmålet er, om det er noget, der har fået Martin Thorborg til at genoverveje, om han skal overtage et af de tre ledige sæder. Det spurgte B.T. ham om, da han onsdag aften var på den røde løber til Wallmanns Cake i Cirkusbygningen i København.

Men svaret er, som det hele tiden har været.

»Nej, det frister mig ikke, og det har det aldrig gjort. Jeg synes, det er et fedt program, og det har gjort meget for iværksætteri. Men lige det der, det overlader jeg til folk, der synes det er sjovere end mig.«

Det er dog ikke, fordi DR ikke har forsøgt at få ham med.

»Et par gange (har DR spurgt, om han vil være med, red.). Det skal jeg være helt ærlig at sige, og jeg har meget høfligt og pænt sagt, at det ikke lige er noget for mig. Jeg har travlt med min familie og mine investeringer og simpelthen hverken tiden eller lysten.«

Selvom det ikke bliver med Martin Thorborg, har DR meddelt, at 'Løvens Hule' kommer til at fortsætte.