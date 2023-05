I dag bor Tobias Hamann på Islands Brygge med kæresten Patricia Thyberg.

Men inden de to slog rigtigt pjalterne sammen – først da de mødtes, da han tilfældigvis lejede sig ind i hendes lejlighed i Indre By, hvor han nåede at blive kæreste og så smidt ud – boede 'Den store bagedyst'-vinderen i mellemtiden på sine egne 66 kvadratmeter i Valby.

Siden fandt parret melodien igen og ikke mindst deres nye hjem på Islands Brygge, og nu har Tobias Hamann så også sat sin gamle lejlighed i Valby til salg, skriver Se og Hør.

Ifølge salgsannoncen skal man hoste op med lige under 3,2 millioner for at overtage Tobias Hamanns kortvarige hjem i københavnerforstaden.

Der er knap 50.000 kroner mere, end han selv betalte, da han tilbage i 2021 rykkede fra Aarhus til hovedstaden og i den anledning købte ejerlejligheden i Valby af sin storesøster Signe Hamann.

Men nu er lejligheden altså moden til at slippe familien Hamanns hænder, og alt må gå vel på Islands Brygge, hvor Tobias Hamann og marketingkoordinatoren Patricia Thyberg i stedet bor sammen i dag.

»Nu har vi lyst til at finde en lejlighed sammen, for der er foregået ting og sager i den her lejlighed, vi bor i nu – vi har været fra hinanden, sure på hinanden, kede af det meste faktisk. Så nu leder vi efter et nyt sted,« fortalte Tobias Hamann i DR-podcasten 'Hjerteflimmer for voksne' om det, der mundede ud i parrets nuværende hjem på Islands Brygge.

Og nu ryger hans gamle hjem i Valby altså forhåbentlig, hvor han kortvarigt flyttede ind efter at være blevet smidt ud af kærestens lejlighed i Indre By.