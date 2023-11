Den kendte 'X Factor'-deltager Tobias Floor fik et pludseligt hjertestop, mens han var på toilettet hjemme ved sin kæreste.

Det fortæller han til B.T. og uddyber det opslag, han selv har lagt op på Instagram.

»Jeg kan ikke huske, at det sker, men jeg ved, jeg var på toilettet for at tisse, da jeg får hjertestop,« lyder det i telefonen, mens den 23-årige mand stadig er indlagt.

Han blev heldigvis fundet af sin kæreste og svigerfar, der begge kunne udføre hjertelungeredning, mens de fik ringet efter en ambulance.

View this post on Instagram A post shared by Tobias Floor (@tobias_floor)

Tobias Floor ved godt, at han fik den helt rigtige hjælp, men han kan ikke huske noget som helst fra de første dages indlæggelse.

»Der er helt slukket. Det er først de sidste par dage, at hukommelsen er begyndt at komme tilbage.«

Med på telefonen har han sin mor, der hjælper sin søn med at huske og komme i bedring.

»Det er helt normalt, at man ikke kan huske så meget, når man har haft et hjertestop,« fortæller hun og forklarer, at Tobias de første par dage har haft svært ved at huske, når han kom ud fra hospitalsstuen, om han skulle til højre eller venstre for at finde kantinen på hospitalet.

Familien og Tobias Floor ved endnu ikke, hvad der forårsagede hjertestoppet.

»Der er intet, der indikerer, at der skulle have været noget galt, og for nuværende kender vi ikke årsagen. Nu skal vi dog i gang med en masse test,« fortæller den unge 'X Factor'-stjerne.

Derfor ved han heller ikke, om der skal gøres noget yderligere efter hjertestoppet, men det er en mulighed, at han får indopereret en pacemaker.

»Men det tænker jeg over, hvis det bliver aktuelt. Lige nu er jeg bare glad for at være i live,« lyder det med et lille grin.

Tobias nåede finalen i den 15. sæson af 'X Factor' fra 2022. Nu er han snart klar med ny musik. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix Vis mere Tobias nåede finalen i den 15. sæson af 'X Factor' fra 2022. Nu er han snart klar med ny musik. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Han har det under omstændighederne fint og har sin familie, tætte venner og sin manager omkring sig.

»Nu skal jeg bare slappe af, og det glæder mig til. Det bliver noget med ikke at bruge min telefon så meget og ikke at se så meget skærm.«

Han fortæller, at hjertestoppet kommer lige oveni, at han snart udgiver ny musik.

»Det meste er klar, men det fortæller jeg mere om snart.«

Tobias Floor deler i sit lange opslag, at han håber, andre vil tage et førstehjælpskursus for at være klar, hvis der skulle ske noget med nogen omkring dem.

»Jeg vil selvfølgelig gerne fortælle, hvordan jeg har det, og hvad jeg har været igennem, men jeg bruger klart også det her opslag for at sige, at jeg håber, at andre vil tage et førstehjælpskursus. Jeg har det selv og er hjerteløber, og det håber jeg, at andre også vil overveje.«

Tobias Floor nåede til finalen i 'X Factor' 2022.