Den kendte influencer Tina Maria Hansen og hendes kæreste er gået fra hinanden.

Det fortæller hun i et opslag på Instagram.

»Det her er et af de opslag, jeg har skulle tage tilløb til. Patrick og jeg er ikke længere sammen og har ikke været det siden efteråret sidste år,« lyder det.

Hun fortæller, at det er med tungt hjerte, at kapitlet mellem dem, som har varet i mere end ti år, og som startede, da hun kun var 21 år, nu må slutte.

»Vi har fået de dejligste piger sammen, med masser af kærlighed, gode oplevelser, rejser og minder, der for evigt vil have en plads i mit hjerte. Vi vil nu bestræbe os efter at være et godt team omkring vores børn og lade dem vide, at deres mor og far elsker dem ubetinget,« skriver hun videre.

Det var i 2021, at de kunne byde deres anden datter velkommen til verden.

Tina Maria Hansen blev for alvor et kendt ansigt, da hun i 2012 vandt 'Paradise Hotel' og præmien på 225.000 kroner.

Tv-karrieren stoppede dog, helt frivilligt, lige så hurtigt, som den startede, og i stedet begyndte hun at blogge.

Det blev en succes, og i dag er der hele 208.000, der følger hende på Instagram, hvor hun deler ud af sit liv.