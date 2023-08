Den tidligere ‘Vild med dans’ deltager, Andrea Lykke Oehlenschlæger, har haft en torsdag lidt ud over det sædvanlige.

Hun er nemlig blevet gift. Det afslører hendes svigerfar, Martin Brygmann, i en story på Instagram.

Her har musikeren nemlig delt et billede af sin søn Ludvig Brygmann, der torsdag på Københavns Rådhus sagde ja til Andrea Lykke Oehlenschlæger.

Det er den anden store begivenhed i musikerparrets liv dette år. For i marts måned blev de forældre til datteren, Vilde.

Det var under ‘Vild med dans’ sidste år, hvor Andrea Lykke Oehlenschlæger dansede med Eugen Miu, at hun opdagede, at hun var gravid:

»Helt naiv og uvidende om, hvor hårdt det kan være at være gravid i første trimester, mødte jeg op i træningslokalet. Puha, hvor har det dog været hårdt og ulideligt til tider,« sagde hun dengang og var derfor ikke ulykkelig, da hun røg ud i tredje program:

»Selvom jeg bestemt også nød at være med, er jeg nu alligevel lidt lettet over, at jeg nu kan hvile og bare nyde graviditeten. Vi er så lykkelige og glade, og jeg forstår slet ikke, at jeg er så heldig,« lød det.

34-årige Ludvig Brygmann er ligesom sin far musiker og udgav sidste år ep’en ‘Ting tar tid’, mens hans 25-årige hustru blandt andet har spillet Whitney Houston i musicalen 'The Bodyguard'.