Lars Rasmussen er klar til at fortælle hele Danmark om en mørk periode i sit liv.

Fredag aften troppede den tidligere håndboldstjerne op som gæst til 'Vild med dans', og her afslørede han, at han i midten af november udgiver en ny bog, der handler om hans liv med diagnoserne adhd og autisme.

»Jeg fortæller, hvordan det har været at leve uvidende med min usynlige fjende, som i dag er min bedste ven. Jeg kommer med en masse råd og facts om mit liv på godt og ondt. Det er nogle ret heftige historier,« fortæller Lars Rasmussen om bogen.

Han har tidligere i et interview med Jv.dk fortalt, at han i 2013 blev ramt af en livskrise.

Går du med svære tanker? Søg hjælp, hvis du har svære tanker. Hvis situationen er akut, kan du ringe 112. Hvis du går med svære tanker, kan du søge hjælp på selvmordsforebyggelse.dk. Det er afgørende, at du får talt om dine tanker, hvis du har det svært. Du kan kontakte Livslinien på følgende måder: Du kan kontakte Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201, alle årets dage klokken 11-05 Du kan skrive til Livsliniens mailrådgivning skrivdet.dk. Her får du svar hurtigst muligt og inden for maks. en uge. Du har mulighed for at skrive op til seks gange Du kan kontakte Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag klokken 17-21 samt lørdag og søndag klokken 13-17 Du kan benytte Livsliniens selvhjælpsprogram, SOS, der er rettet mod at hjælpe personer med selvmordstanker Kilder: Selvmordsforebyggelse.dk, Livslinien.dk og Center for Selvmordsforskning.

At han følte, at han havde ødelagt alt for sig selv ved blandt andet at lade sig overeksponere i medierne, da han gik fra at være håndboldspiller til træner.

I bogen kommer han ind på, hvor alvorligt det stod til.

»Jeg fortæller, hvordan jeg i 2013 tog en kniv op til min hals og ikke ville være her mere. Det var det her med at altid at blive dømt og udstillet som et problembarn.«

Lars Rasmussen blev to år senere udredt og står i dag lykkelig på den anden side, hvor han føler, han har fået godt styr på sit liv med foredrag og tv-jobs.

Lars Rasmussen og kæresten Louise Girich. Foto: Anthon Unger Vis mere Lars Rasmussen og kæresten Louise Girich. Foto: Anthon Unger

Hans håb er, at bogen kan hjælpe og inspirere andre (eller pårørende), der kæmper med de samme ting, som han har været igennem.

»Alt hvad jeg laver i dag handler i bund og grund om at gøre en forskel for andre, hvis jeg kan. Jeg var ude og holde foredrag i sidste uge for pårørende, og hvis jeg kan gøre en forskel for bare én procent, så er jeg verdens lykkeligste mand.«

Lars Rasmussen satser på, at hans bog 'Lars, What the Fuck is going on - Alle kan blive til noget' udkommer den 15. november.