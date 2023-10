»Jeg er helt høj over den lille fyr. Han skal sgu nok komme langt.«

Sådan lyder fra Jubii-stifteren Martin Thorborg, der blev voldsomt imponeret, da det for nylig bankede på hans dør, og en 12-årig dreng præsenterede ham for sit lommepengeprojekt. Den unge dreng blev også overrasket, for han anede ikke, hvem Thorborg var.

Det var derfor en god portion held ind over, da de to mødtes, da Hektor Døngart i sidste uge bankede på døren til Martin Thorborg villa i Vedbæk.

Den unge dreng stod med en højtryksspuler hængende over skulderen og tilbød at vaske skraldespande for 30 kroner stykket.

Martin Thorborg om hans holdning til den varslede top-topskat. Foto: Linda Kastrup Vis mere Martin Thorborg om hans holdning til den varslede top-topskat. Foto: Linda Kastrup

Og det tilbud kunne Thorborg, der selv er stor fortaler for iværksætteri, ikke stå for.

»Vi snakkede lidt og han fortalte at hans venner havde en sej jakke, og den ville han også have, så han vaskede skraldespande for folk,« skriver Martin Thorborg i et opslag på Facebook.

Han bestilte straks vask af tre skraldespande og rundede beløbet op til 200 kroner.

»Jeg gav ham min bog 'Skab din egen succes', og han blev så glad, at han gav mig et mikro poolbord, som mine børn kunne lege med. Det var der ikke nogen, der gad købe alligevel,' lyder det fra Thorborg, der efter vaskeseancen også gav Hektor Døngart 10 fulde sække med pant, så han kunne købe den jakke, han havde udset sig.

For Hektor Døngart blev mødet med Jubii-stifteren også en god oplevelse.

»Det var rimelig sjovt, og så har jeg læst hans bog og fundet ud af, hvordan han startede sit liv. Det synes jeg er rimelig sejt,« siger Hektor Døngart, der synes, at Martin Thorborg er 'en god businessman'.

Hektor Døngart fortæller, at det var tilfældigt, at han lige kom forbi Martin Thorborgs hus, da han hverken anede hvem Thorborg var eller hvor han boede.

Det var først, da han kom hjem, at han fandt ud af, hvem Martin Thorborg var.

Martin Thorborg,. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Martin Thorborg,. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Jeg viste min mor og far bogen, og så fandt jeg ud af, hvem han var, og siden har jeg set nogle YouTube-videoer med ham,« fortæller han.

Hektor Døngart har haft sin lille lommepengebiks med højtryksspuleren i lidt tid, og går ofte rundt på villavejene i Vedbæk, hvor han bor, og tilbyder at spule skraldespande.

»Jeg fandt ud af, at der ikke var så mange, der vaskede skraldespande. Så derfor valgte jeg at gå i gang,« siger han og fortæller, at det er en effektiv måde at tjene penge til det, han ønsker sig.

Efter besøget hos Thorborg fik han nok til sin jakke, en mørkeblå jakke fra C.P. Company.

Derudover fik han over 700 kroner i pant for de mange sække med flasker, han fik af Thorborg. Så nu har han et nyt mål med sin opsparing:

»Nu sparer jeg op til en cykel,« lyder det fra Hektor Døngart, der selv drømmer om at blive businessman eller iværksætter en dag. Og den drøm har han ikke fra fremmede.

Begge hans forældre er nemlig selvstændige og iværksættere, fortæller hans far, Daniel Døngart.

Han er godt tilfreds med, at hans søn er begyndt at tjene sine egne lommepenge.

»Det er en filosofi, vi har herhjemme. Vi tror på, at det her med at arbejde for ting selv, det giver en større glæde,« siger han og tilføjer:

»Det nemmeste havde jo været bare at købe den jakke til ham, men han sætter jo pris på den på en helt anden måde, når det er ham selv, der har købt og betalt for den.«

Martin Thorborg har selv flere gange fortalt, at han også lader sine børn tjene en del af pengene selv, når der er noget, de ønsker sig. Og han lægger ikke skjul på, at han er imponeret over Hektor Døngart.

»Jeg er imponeret af, at han har den forretningssans allerede som 12-årig. Det er sådan en som ham, der kan komme rigtigt langt, hvis han fortsætter,« uddyber den kendte iværksætter til B.T.