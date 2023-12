Da TV 2 torsdag eftermiddag afholder pressemøde for den kommende sæson af 'X Factor', skifter Thomas Blachman pludselig emne.

Den 60-årige 'X Factor'-dommer var i gang med at svare på et spørgsmål om programmets nye vært, Maria Fantino, da han skyder et nyt navn ind i interviewet:

»Lige nu har jeg et kæmpe crush på Albert Dyrlund, som jeg synes er en tung filosofisk karakter, der gik bort for et par år siden.«

DR udgav onsdag en ny dokumentar om Youtuberen Albert Dyrlund, der som 22-årig i 2021 døde i en tragisk bjergulykke i Italien, og det er netop den Thomas Blachman lige har set.

Thomas Blachman til torsdagens 'X Factor'-pressemøde. Foto: Anthon Unger Vis mere Thomas Blachman til torsdagens 'X Factor'-pressemøde. Foto: Anthon Unger

»Jeg husker, at han stillede op her for mange år siden i på Vega (Albert Dyrlund stillede i 2013 op i 'X Factor' samme med Youtube-kollegaen Anton Cornelius, red.) og det var super fedt, det de lavede,« lyder det fra Thomas Blachman, der fortsætter:

»Min generation vil jo synes, at sådan nogle youtubere er pisseirriterende, men jeg tager virkelig hatten af for den metaforiske filosofiske livsoptimisme og hans budskab, som han skaber ud af ingenting og giver videre. Hellere ham end Brinkmann (Kendt psykolog, red.) – anytime. Jeg synes virkelig, han har en tyngde.«

Han tilføjer

»Det er en tragisk udgang på en mand, som udlevede sit liv til den sidste ekstrem. Jeg føler, at han har givet mig noget at tænke over.«

I videoen øverst kan du se Thomas Blachman forklare yderligere, hvorfor han blev berørt af Albert Dyrlunds historie – og hvordan han husker deres seneste møde.