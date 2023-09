Sølle to timer tog det, før 'The Minds of 99' måtte melde fuldt hus til deres kommende koncerter i Parken. Nu er der måske godt nyt til de, der gik forgæves efter billetter.

Som bandet selv spørger på Instagram: ‘Skal vi lave en ekstra koncert?’

Den 21 og 22. juni næste år spiller bandet i Parken. Det er første gang, at en dansk gruppe har fået lov til at spille to koncerter i streg lige netop dér.

Ifølge Live Nation var næsten 100.000 billetter klar til afgang, da billetsalget for to dage siden åbnede. Alligevel tog det kun to timer, før Live Nation måtte melde 'alt udsolgt'.

I 2019 spillede The Minds of 99 ved DRs Sport show i Jyske Bank Boxen i Herning.

Det kom bag på det populære band, der første gang optrådte i 2014:

»Vi er mildest talt ret overraskede over, at det hele gik så stærkt. Der er sindssygt mange, der har skrevet, at de ikke nåede at få billetter. Derfor overvejer vi, om det kan lade sig gøre at lave en tredje koncert,« skriver de i et opslag på Instagram og opfordrer bandet interesserede til at give deres mening til kende.

Hvis det lykkes at stable en tredje stadionkoncert på benene, vil den ligge Sankthans aften søndag den 23 juni.

»Skriv jer meget gerne på ventelisten, så vi kan finde ud af om det overhovedet giver mening,« lyder det fra de fem bandmedlemmer.

Første gang The Minds of 99 spillede i Parken var 11. september 2021. Den oplevelse husker forsanger Niels Brandt sådan her:

»Det der skete i Parken sidst, det var fuldstændig magisk. Så da Live Nation spurgte, om vi havde lyst til at spille to koncerter i Parken, sagde vi ja med det samme. Vi var helt på røven over, hvor fedt det var at spille derinde,« lød det i en pressemeddelelse i forbindelse med, at de første koncerter blev sat til salg.