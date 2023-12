Thalia Pitzner har indtil nu ikke blandet sig.

Elvira Pitzners storesøster har ikke besvaret B.T.s henvendelser eller kommenteret søsterens anholdelse og kommende retssag på sine sociale medier.

Torsdag aften har Thalia Pitzner så delt det første billede på Instagram af sin søster, der er fanget i Dubai.

'ILY (jeg elsker dig, red.),' lyder den kortfattede kærlighedserklæring, der ledsager billedet.

Her ser man Thalia og Elvira Pitzner stå sammen i vintertøj et sted, der er markeret som den kongelige London-park Hyde Park, hvor familien i sidste måned var samlet.

Torsdag delte søstrenes mor Katerina Pitzner en story på sin Instagram, hvor hun stod i tæt omfavnelse med en skjult skikkelse.

Efterfølgende bekræftede Katerina Pitzner overfor B.T., at det var hendes tilbageholdte datter i Dubai, som hun var kommet ned til.

Elvira Pitzner har fået frataget sit pas, mens hun afventer en retssag.

Søstrene Elvira Pitzner og Thalia Pitzner i et af deres mange fælles realityprogrammer, 'Jaget vildt'. Foto: Per Arnesen / PR

Hun og iværksætteren Mortada Haddad står anklaget for utroskab, efter at de under en nylig ferierejse til Dubai blev meldt til politiet af Elviras ekskæreste, den ti år ældre iranske bokser Milad Saadati, da han og Elvira stadig er gift under sharialoven i landet.

I Dubai er det ulovligt at have sex uden for ægteskabet.

B.T. har set dokumentation for, at anklagemyndigheden i Dubai efterforsker Milad Saadatis anmeldelse, hvilket har fået tilbageholdt Elvira Pitzner og Mortada Haddad i landet.

B.T. har ligeledes set dokumentation for, at Elvira Pitzner og Milad Saadati blev gift i maj 2021, ligesom begge Elvira Pitzners forældre har bekræftet, at parret, der officielt gik fra hinanden i august, på papiret fortsat er gift.

Elvira Pitzner med ekskæresten – og ægtemanden – Milad Saadati, dengang de stadig var et par. Foto: Privat

Det er endnu uklart, hvornår Elvira Pitzner skal for retten i sagen, hvor hun kan risikere helt op til tre års fængsel.

Ifølge en advokat i Dubai er det dog nok mere sandsynligt, at hun – såfremt anklagemyndigheden kan fremlægge konkrete beviser på seksuelt samkvem – får tre måneders fængsel. Læs mere om det HER.