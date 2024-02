For lidt over et år siden stod influencer Julia Sofia Aastrup og tv-træner Mark Abildhauge frem som kærester.

Nu er parret så godt i gang med at tage det næste store skridt i forholdet.

Den 25-årige influencer og den 49-årige tv-træner er ved at finde deres drømmehus, så de kan flytte sammen i fast bolig.

»Vi er i gang med at prøve at købe et hus sammen. Det er en stor ting. Samtidig er det også meget universelt, men det føles stort at skulle committe sig til hinanden på den måde, men det er også mega spændende,« fortæller Julia Sofia, da B.T. møder hende til pressedag på genoplivningen af 'Jeopardy!'

B.T. møder Julia Sofia Aastrup til pressedag på quizprogrammet 'Jeopardy!' onsdag. Den 25-årige influencer deltager nemlig i genoplivningen af quizprogrammet. Foto: Lykke Buhl. Vis mere B.T. møder Julia Sofia Aastrup til pressedag på quizprogrammet 'Jeopardy!' onsdag. Den 25-årige influencer deltager nemlig i genoplivningen af quizprogrammet. Foto: Lykke Buhl.

Til daglig bor Julia Sofia Aastrup og Mark Abildhauge til leje i en lejlighed i Greve, hvor de har boet sammen stort set hele deres forhold.

Og det er også her omkring hjembyerne Greve og Solrød, at parret nu er gået på boligjagt.

»Vi skal købe et hus sammen enten ved noget vand eller nogle marker eller et sted, hvor der er noget luft og noget ro,« fortæller Julia Sofia.

»Det fungerer sindssygt godt for os lige at være lidt ude i landet. Der er højt til loftet, og man kommer hjem, og så er der mørkt, når der er mørkt og stille, når der er stille.«

Kort før jul forrige år kunne Mark Abildhauge og Julia Sofia i B.T. afsløre, at de var blevet kærester. Foto: Privat Vis mere Kort før jul forrige år kunne Mark Abildhauge og Julia Sofia i B.T. afsløre, at de var blevet kærester. Foto: Privat

Tv-træneren Mark Abildhauge har stadig sin egen lejlighed i det københavnske, som han skal have solgt, så der kan blive frigivet penge til det nye drømmehus.

Men derudover er budgettet meget åbent.

»Jeg tror, vi er ret enige om, at vi skal have noget, der kan noget særligt. Jeg arbejder hjemmefra, Mark arbejder også meget hjemmefra, Mark træner meget, jeg filmer meget, så vi skal have et sted, der ligesom kan rumme vores hverdag,« fortæller Julia Sofia.

»Vi er til fremvisninger hele tiden, og vi ligger og snakker hver aften inden, vi går i seng. Man vil jo også gerne træffe den rette beslutning, og der er også bare meget med boligmarkedet, som jeg ikke aner noget som helst om,« slutter den 25-årige influencer med et grin.