I dag er den danske sangerinde Szhirley gift med musikproduceren Mads Møller på syvende år.

Mange husker nok også, at den 46-årige sangerinde og designer tilbage i slutningen af 90erne dannede par med rapperen Jokeren – men hvad de færreste ved er, at Szhirley også har været sammen med en anden vældig kendt dansker.

Det afslører hun selv i 24syv-podcasten '112 for knuste hjerter'.

For her røber Szhirley – der lyder af det borgerlige navn Shirley Haim – at hun også engang havde en relation til skuespilleren Roland Møller.

Skuespiller Roland Møller og sangerinde Szhirley. Foto: Simon Skipper & Mads Haugaard

Roland Møllers agent, Ulrich-Møller Jørgensen, oplyser til B.T., at de ikke har nogen kommentarer til sagen.

Men Szhirley fortæller i den nye podcast, at den 51-årige skuespiller ikke blev en af hendes helt store forelskelser, fordi han stadig var kriminel dengang, de fandt melodien sammen for det, der har været mere end 20 år siden.

»Jeg har også været sammen med Roland Møller, som er skuespiller, han har betydet enormt meget for mig, men jeg tror, at lige det, som vi havde sammen, der tillod jeg ikke mig selv at blive forelsket i ham,« fortæller sangerinden.

»Fordi på daværende tidspunkt, der var Roland stadig kriminel, og jeg vidste med mig selv, at den næste kæreste, jeg får, eller den næste, jeg bliver forelsket i, det er højst sandsynligt ham, jeg skal have børn med.«

Roland Møller er skuespiller og blandt andet kendt fra filmen 'Under Sandet', som han her var til premiere på under Rom Film Festival. Foto: Andrew Medichini

Roland Møller havde da også adskillige fængselsdomme for særligt vold bag sig, da han i 2010 kom med som først konsulent og så skuespiller i fængselsfilmen 'R'.

Siden har han vundet hæder og skabt sig en international karriere som skuespiller med store roller som blandt andet den aktuelle milliardserie 'Citadel'.

Som 30-årig kom Roland Møller så ud af fængslet for sidste gang, og det var altså her forinden, for mere end 20 år siden, han missede chancen for at blive kærester med Shirley.

»Jeg var bare fast besluttet på, at jeg ikke skulle være sammen med en mand, som måske kunne ende med at sidde i fængsel, hvor jeg skulle forklare børnene: 'Far er taget på en lang ferie', og så sender han et postkort hjem, hvor han er solbrændt i striber, fordi han er bag tremmer, det duer ikke,« siger Szhirley i podcasten og griner.

Szhirley med ægtemanden Mads Møller og sønnerne Bille og Elton på den røde løber i Imperial til premieren på 'Gooseboy' i 2019. Foto: Claus Bech

Hun har i dag sønnerne Elton på 13 år og Bille på 9 år med manden Mads Møller.