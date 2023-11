Vi kender alle sloganet. Og det var tilsyneladende præcis sådan, hun havde det, da hun over en årrække forærede ham gaver for et sted mellem otte og ti milliarder kroner:

»Because you’re worth it.«

Men var han? Eller udnyttede og manipulerede han groft verdens rigeste kvinde?

Lige nu kan man på Netflix se historien folde sig ud. Om den stenrige – og nu afdøde – kvinde bag kosmetikfirmaet L’Oréal, Liliane Bettencourt og hendes venskab med François-Marie Banier. Ham, der angiveligt var det hele værd.

'Bettencourt-skandalen: Da verdens rigeste kvinde blev svindlet' hedder den.

Ved sin død i 2017 var 94-årige Liliane Bettencourt god for 280 milliarder kroner, og som eneste barn af stifteren af L’Oréal blev hun da også helt bogstaveligt født med en guldske i munden.

15 år gammel begyndte hun selv at arbejde i virksomheden, og da hendes far 20 år senere døde, arvede hun hans formue og besad dermed aktiemajoriteten i L’Oréal.

Privat var Liliane Bettencourt på det tidspunkt allerede gift. Med den franske toppolitiker og senere minister i to regeringer, André Bettencourt, med hvem hun fik datteren Françoise.

En ung Liliane Bettencourt med sin mand André Bettencourt. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En ung Liliane Bettencourt med sin mand André Bettencourt. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

Deres eneste barn og hende, der siden skulle få skandalen til at rulle, blotte beskidte lagner og forårsage en af de største politiske skandaler i nyere tid. Den vender vi tilbage til.

For at forstå venskabet mellem verdens rigeste kvinde og ovennævnte François-Marie Banier, kræves en kort forklaring.

Som ministerfrue var Liliane Bettencourt meget overladt til sit eget selskab. Og da hendes mand ifølge Netflix-dokumentaren var skabsbøsse, var deres forhold afgrænset til at opretholde facaden udadtil.

Så da den 25 år yngre François-Marie Banier kom ind i hendes liv, blev det et liv.

»Liliane var rig, hun var smuk og hun kedede sig ihjel,« som hendes tidligere økonomiske rådgivere har udtrykt det om dét, der var hende forundt indtil da.

Farverig legekammerat

Det var faktisk hendes mand, der oprindelig tilbage i 1969 introducerede hende til Banier, men først i 1987 at venskabet for alvor foldede sig ud.

François-Marie Banier var – udover at kunne kalde sig forfatter, kunstner og skuespiller – nemlig en af Frankrigs mest eftertragtede fotografer og blev hyret til at fotografere Liliane Bettencourt.

Han var vokset op i en jævn middelklassefamilie, som ikke havde meget blik for det talent, han allerede udviste som dreng, som sendte ham i armene på den berømte spanske kunstmaler Salvador Dalí, da han var 16 år gammel.

Og da han mere end 25 år senere for alvor kom ind i Liliane Bettencourts liv, havde han for længst gjort sig bemærket i de franske high-society kredse takket være venskaber med modedesignere som Yves Saint Laurent og Pierre Cardin, præsident François Mitterrand, rockstjernen Mick Jagger og prinsesse Caroline af Monaco.

Med ét havde den stenrige Liliane Bettencourt en farverig legekammerat. Med hvem hun kunne rejse. Gå på kunstudstillinger. I teatret. Omgive sig med sjove og spændende personligheder.

En afslappet Liliane Bettencourt ved poolen i sit palæ i yderkanten af Paris. Foto: Foto: Netflix Vis mere En afslappet Liliane Bettencourt ved poolen i sit palæ i yderkanten af Paris. Foto: Foto: Netflix

Banier var erklæret homoseksuel og gjorde intet for at skjule det. Tværtimod. Så forholdet mellem dem var aldrig seksuelt eller erotisk, omend hun i sine breve til ham næsten fik det til at lyde sådan:

»Sammen med dig er jeg som en mor, en elsker, alle de følelser passerer gennem mig. De får mig til at dirre,« som det ifølge Vanity Fair lyder i et af brevene.

Men følelserne var ikke de eneste, der dirrede.

Husk checkhæftet

Flere og flere gaver begyndte at tilflyde den charmerende fotograf. Malerier af blandt andet Picasso og Matisse til en værdi af over 150 millioner kroner. To livsforsikringer på sammenlagt fire milliarder kroner. Dertil ejendomme. Og masser af kolde kontanter.

»Mind hende lige om, at hun skal huske at tage checkhæftet med,« som en tjenestepige siden beskrev i retten, at Banier havde meddelt hende på telefonen.

Men dér, hvor bægeret flød over for datteren Françoise, var, da hun af en anden af moderens ansatte fik fortalt, at Banier og hendes mor åbent havde diskuteret planer om, at han skulle adopteres af hende og indsættes som enearving.

»Dét blev for meget. Denne mand havde nedværdiget min far, manipuleret min mor og splittet vores familie,« som Françoise ifølge Vanity Fair har udtalt.

Derfor valgte hun i 2007 at politianmelde ham. For at udnytte en fysisk eller psykisk svag person for sin personlige vinding.

‘Et rovdyr’ kaldte hun ham.

Dermed fik ikke alene den franske, men hele verdenspressen for alvor noget at skrive om. Omend det for Françoise også gav bagslag.

For pludselig var det også interessant at skrive om det mildest talt kølige og nærmest ikke eksisterende forhold mellem mor og datter.

Et af de sjældne fotos af mor og datter. Foto: Patrick Kovarik/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et af de sjældne fotos af mor og datter. Foto: Patrick Kovarik/AFP/Ritzau Scanpix

»Françoise var tung og langsom. Altid et skridt bag mig,« var Liliane Bettencourts lidet flatterende beskrivelse af den datter, som hun – på trods af, at de boede få hundrede meter fra hinanden – stort set aldrig så. Og nu spændte ben for hende.

»Min datter er nødt til at acceptere, at jeg er en fri kvinde,« sagde hun ifølge NBC News til dagbladet Le Journal du Dimanche.

Til hvem hun i øvrigt insisterede på, at de gaver, som hun havde overøst vennen Banier med, var en dråbe i havet i forhold til hendes formue.

Hemmelige optagelser

Datterens søgsmål kom dog helt ud af den planlagte tangent, da 28 timers hemmelige optagelser af samtaler mellem Liliane Bettencourt og hendes advokater og rådgivere pludselig blev lækket.

Samtaler, som en af hendes butlere havde optaget, fordi han blev mere og mere foruroliget over, hvad der foregik i de private gemakker.

Og selvom mange af disse omhandlede Banier – og dermed kastede mere brænde på dét bål, som datteren havde antændt – var det andre detaljer, der vakte opsigt i pressen.

Nemlig detaljer om tykke kuverter med kolde kontanter til bl.a. daværende præsident Sarkozy samt skatteunddragelse.

Detaljer som blev en politisk skandale, der overskyggede alt og igen og igen udsatte retssagen mod Banier.

Francois-Marie Banier i retten, hvor han i 2015 blev idømt fængselsstraf, en dom, som året efter blev omstødt. Foto: Georges Gobet/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Francois-Marie Banier i retten, hvor han i 2015 blev idømt fængselsstraf, en dom, som året efter blev omstødt. Foto: Georges Gobet/AFP/Ritzau Scanpix

Så først i 2015 – otte år efter, at hun havde politianmeldt ham – udspillede den celebre sag sig i retten. Med Liliane Bettencourts mentale tilstand som omdrejningspunkt.

For var hun ved sine fulde fem, kunne hun gøre præcis, hvad hun ville med sine mange milliarder. Var hun ikke, blev hun kynisk misbrugt.

Sugede af hende som en vampyr

Anklageren mente det sidste.

»Han sugede af hende som en vampyr,« tordnede han i sin afsluttende procedure.

Dommeren var enig og idømte François-Marie Banier ikke alene to og et halvt års fængsel, men også at betale en skadeserstatning til Liliane Bettencourt på knap 1,2 milliarder kroner. En dom Banier straks ankede.

Hvilket for ham var klogt. For da sagen året efter blev genoptaget, blev straffen ændret til betinget. Og erstatningen ændret til en bøde på små tre millioner kroner.

Verdens rigeste kvinde blev erklæret dement. Hendes datter – som hun i bedste fald tolererede – blev hendes værge. Og i resten af sine dage levede Liliane Bettencourt afsondret fra omverdenen. Kun omgivet af sine hunde, tjenestefolk og plejere.

Liliane Bettencourt stedes til hvile i september 2017. Foto: Philippe Lopez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Liliane Bettencourt stedes til hvile i september 2017. Foto: Philippe Lopez/AFP/Ritzau Scanpix

François-Marie Banier derimod var en fri mand. Har været det siden. Til at svælge i den ufattelige luksus, som han takket være Liliane Bettencourt har kunnet leve i.

»Et venskab kan ikke reduceres til et spørgsmål om penge,« som han ifølge NBC tidligere har fortalt i et interview med Le Monde.

»Hvad hun gav mig, er intet imod, hvad hun lærte mig.«

Var han det værd?

Han er blevet 76. Er stadig fotograf. Kunstner. Udstiller i London, Doha, New York og Paris. Og er fortsat ven med et hav af celebre kendisser.

Snart udgiver han sine erindringer. ‘Afbrudte dialoger’ er den danske titel. I hvilken han angiveligt forventer, at »tågen omkring skandalen letter,« som han sagde i et interview med franske TV5.

Var han det værd? Eller udnyttede han og manipulerede han groft verdens rigeste kvinde?

Svaret blafrer stadig i vinden.