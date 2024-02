Hos Sussi Nielsen er der liv og glade dage.

På hendes store gård i Saltum er der nemlig gjort klar til en ny beboer, en hvalp ved navn Musse – men Sussi Nielsens nye kæreste er der ikke gjort plads til endnu.

»Det er så nyt endnu, så det skal lige have lov til at udvikle sig,« forklarer Sussi Nielsen om den nye kæreste, en ostehandler, hun har været sammen med de seneste to måneder.

Sussi Nielsen har i forvejen en ældre chihuahua ved navn Oskar på 13 år, samt tre katte og et par zebrafinker på den 640 kvadratmeter store gård, hun plejede at dele med sin afdøde mand Leo Nielsen.

Sussi og Leo var gift og spillede musik sammen hele deres liv. I dag bor Sussi stadig på deres gård i Saltum, som stadig bærer præg af Leo. Foto: Rune Øe Vis mere Sussi og Leo var gift og spillede musik sammen hele deres liv. I dag bor Sussi stadig på deres gård i Saltum, som stadig bærer præg af Leo. Foto: Rune Øe

Men selvom hun nu har det hele for sig selv, så pønser hun ikke på at flytte fra parrets mangeårige hjem.

»Gården er stor, men jeg elsker at være her, og jeg har også lagt mange kræfter i selve gården, så jeg sælger ikke,« forklarer Sussi Nielsen.

Ikke mindst er det også her på gården i Saltum, at hendes afdøde mand til stadighed viser sig for hende.

»Leo dukker op en gang imellem, men det bliver sjældnere og sjældnere. Han er måske ved at indse, at jeg godt kan klare mig selv – og det har han nok ret i,« forklarer Sussi Nielsen.

Hemmelige kærester: »Jeg har jo aldrig prøvet at være rigtig selvstændig«

Selvom den nye kæreste ikke rigtigt selv tror på det, så accepterer han stadig, at Sussi af og til falder i snak med sin afdøde mand.

Den nye kæreste kendte da også godt til både Sussi og Leo, som han tidligere har set optræde.

Men at den nye kæreste, den endnu hemmelige ostehandler, bliver vist frem, lader vente på sig endnu.

»Han bliver vist frem, når han engang synes – når han har taget mod til sig. Han er ikke så meget til at stå frem i medierne, og det må man også respektere. Det går nok også lidt langsommere end ellers, når man ikke ses hver dag,« forklarer Sussi Nielsen.

Leo og Sussi var både musikalske og romantiske partnere gennem et helt liv. Nu her et år efter Leos død optræder Sussi stadig - og så har hun fået en ny kæreste. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Leo og Sussi var både musikalske og romantiske partnere gennem et helt liv. Nu her et år efter Leos død optræder Sussi stadig - og så har hun fået en ny kæreste. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Grunden til, at hun gik fra sin hemmelige kæreste forinden, var ellers netop, at han ikke havde lyst til at blive vist frem i offentligheden.

»Men det var sådan set ikke det eneste problem. Det største problem var nok mig selv. Jeg burde have spurgt mere ind til det, om han ville blive ved med at være hemmelig, og hvordan han forestillede sig et liv sammen fremover,« forklarer Sussi Nielsen.

For hun har lært meget af et helt og nu afsluttet liv sammen med Leo Nielsen. De gik i folkeskole sammen, sad ved siden af hinanden i klassen, boede tæt på hinanden, spillede musik sammen jævnligt.

»Jeg har jo aldrig prøvet at være rigtig selvstændig, og det er man jo nødt til. Jeg har lavet mange fejl overfor Leo også, hvor jeg ikke spurgte dybere ind til noget. Det har jeg lært. Man er nødt til at snakke om tingene en gang imellem, men man er også nødt til at være sig selv også.«

Slog for hurtigt op med ekskæresten

Den lærdom har Sussi Nielsen nu taget med sig ind i det nye forhold med ostehandleren.

»Denne her gang springer jeg ikke fra så hurtigt,« siger Sussi Nielsen med et grin.

For selvom hun er forelsket nu og tager forholdet med ostemanden stille og roligt, så er hun stadig ked af, at hun ikke gav kæresten forinden en ordentlig chance.

»Jeg har gået og tænkt over, at jeg nok var lidt for hurtig. Man vil jo også gerne selv have en chance,« forklarer hun.



»Nogle gange er jeg bare lidt for hurtig – også til at snakke,« lyder det med et grin.

Sussi Nielsen, kendte fra duoen Sussi og Leo. Leo Nielsen døde den 18. februar i en alder af 67 år. Sussi Nielsen har siden optrådt med andre musikere under navnet 'Sussi og drengene'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sussi Nielsen, kendte fra duoen Sussi og Leo. Leo Nielsen døde den 18. februar i en alder af 67 år. Sussi Nielsen har siden optrådt med andre musikere under navnet 'Sussi og drengene'. Foto: Bax Lindhardt

For tiden er Sussi Nielsen i fuld gang med at spille musik rundt omkring i landet, og så er hun også i gang med en miniserie med TV 2 Nord om livet efter Leo.

Her skal man dog ikke regne med, at den nye ostehandlende kæreste dukker op.

»Jeg tror ikke, han når at være med – han skal også lige have lov til at tage det stille og roligt,« fortæller Sussi Nielsen til slut.

