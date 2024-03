En besked på Facebook fra en Facebook-ven har nu sendt Sussi Nielsen i de lyserøde skyer.

»Har du lyst til at blive inviteret på ostebord af en ostemand?« stod der.

Nu har Sussi dannet par med den 58-årige mand, ostemanden, som hun kalder ham, der sendte beskeden, i to måneder. Og der er ingen tvivl: Sussi er »smaskforelsket.«

Det skriver Nordjyske.

Til B.T. fortæller Sussi, at hun blev inviteret på ostebord af manden.

»Han er utroligt sød,« siger hun til B.T. og fortæller, at hun lige skulle se ostemanden an, inden hun sagde ja til daten.

»Jeg skulle lige have et billede af ham, så spurgte jeg nogle af mine venner om, hvad de syntes om ham, og om nogle af mine venner kendte ham,« siger hun.

Det er præcis et år siden, at Sussis tidligere livsledsager, Leo, gik bort efter et længere sygdomsforløb.

Sussi og Leo blev danmarkskendte med deres duo opkaldt efter dem selv, hvor de i årtier var fast inventar på spillestedet Skansen i Skagen og turnerede landet rundt.

Tidligere har hun fortalt til B.T., at hun aldrig vil glemme Leo. For han vil altid være en del af hende, efter de dannede par i omkring 50 år.

Hvis folk ikke kan acceptere det »så kan de skrubbe ad helvede til«, som hun tidligere har sagt.

Men heldigvis kan hun sagtens snakke med sin nye kæreste om Leo, ligesom han også kan fortælle om sin fortid.

Siden hun blev alene, har hun haft en kæreste, men forholdet holdt ikke, da den daværende kæreste ikke ønskede at stå frem for offentligheden.

Men nu har hun fundet kærligheden på ny.

»Jeg kan mærke, at jeg bare har lyst til at være sammen med ham og snakke med ham. Vi snakker sammen i telefon hele tiden,« lyder det fra Sussi.

Parret ser ikke hinanden så ofte, som de gerne vil, da de bor langt væk fra hinanden.

»Der er en vis afstand, der gør det svært at mødes. Men heldigvis sker det, og så overnatter han.«

»På et eller andet tidspunkt skal jeg op og besøge hans familie, og se hvordan han bor. Der har jeg ikke været endnu.«

Sussi fortæller, at de stadigvæk ser tiden an og tager en dag ad gangen.

»Det er virkelig dejligt,« slutter hun.