Nicklas Bendtner gemmer sig under sin hat.

Det har det famøse og dokumentaraktuelle fodboldikon tidligere forklaret til B.T., men hans nyeste hat har alligevel formået at vække en del opmærksomhed.

Ikke mindst har mediet Soundvenue gjort grin med den høje, specialdesignede brune hat – men det sætter Bendtners nye kæreste nu foden ned overfor.

'Tænk at det i 2024 er nødvendigt at disse en anden persons hat..... offentligt … Mobning længe leve,' skriver Sus Wilkins i en story på Instagram.

Sus Wilkins og Nicklas Bendtner – og Peter Falktoft – var sammen til Echoprisen på TV 2, hvor den tidligere fodboldspiller havde sin nye hat på. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Sus Wilkins og Nicklas Bendtner – og Peter Falktoft – var sammen til Echoprisen på TV 2, hvor den tidligere fodboldspiller havde sin nye hat på. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Her har hun tagget Soundvenue, der under overskriften 'Echoprisen 2024 var pinligere end Nicklas Bendtners gigantiske hat' har anmeldt – eller vel nærmere slagtet – årets Echoprisen.

For at anskueliggøre pointen om, at de mange indslag til Echoprisen virkede tilfældige og akavede, har mediet refereret til den 'deprimerende Peter Pedal-hat', Nicklas Bendtner bar til prisuddelingen.

'Hvorfor? Jamen … Hvorfor ikke! Hvilket nok var det samme, showgæst Nicklas Bendtner havde tænkt, inden han valgte sin øjeblikkeligt memede hovedbeklædning til festen (forestil dig den grå giga-chapeau, Peter Pedals far, Manden med den gule hat, bruger, når han er deprimeret, eller Mummi-mumrikkens, hvis den havde ligget ved atomaffald for længe),' lyder det i anmeldelsen.

Og det har altså været for meget for Sus Wilkins, der kommer kæresten og hans hat til undsætning.

'Jeg elsker sgu hatten,' skriver skuespillerinden i sin story.

B.T. har været i kontakt med Soundvenues anmelder, som ikke har ønsket at kommentere sagen.

I Sus Wilkins story deler hun også et opslag fra mediet Euroman med et billede af hende og Nicklas Bendtner, der fører ind til en artikel om, hvordan man 'på eget ansvar' kan kopiere Bendtners stil.

Dommen i artiklen er dog her overvejende positiv. Her lyder det, at Bendtner formåede at skille sig ud med den modige, eksklusive hat, selvom det fulde look var 'lidt for kontrastfyldt'.

Sus Wilkins har også for nyligt sat ord på, hvordan forholdet i dag er til musikeren Freja Kirk, som hun blev skilt fra kort inden forholdet med Nicklas Bendtner. Læs mere om det HER.