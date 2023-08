Melvin Kakooza tager i efteråret 2024 på en stor Danmarksturné.

Det gør han i samarbejde med komikerne Mahamad Habane og 'Adam og Noah'-duoen Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush med showet 'Bros – Så blev der mørkt'.

Firkløveret vil optræde i fire af landets største arenaer, og i en pressemeddelelse tøver man ikke med at kalde det for 'den største comedy arenatour nogensinde'.

'Med showet ’BROS – Så blev der mørkt’ bringer de fire komikere en kombination af mørk humor, som Danmark næppe har set før. Fra Adam & Noahs skarpe sketches over Mahamad Habanes standup til Melvin Kakoozas unikke humor, er det en sammensætning, der garanterer et show fyldt med noget at grine af fra start til slut,' lyder beskrivelsen af showet.

Foto: Pressefoto Vis mere Foto: Pressefoto

Selvom de fleste i dag kender Melvin Kakooza fra diverse tv-programmer, startede han oprindeligt som standupkomiker hvor han vandt DM i standup i 2017.

Mahamad Habane har senest været på turné med sit onemanshow 'Ham der komikeren'.

Og så bliver det nye show som bekendt en lynhurtig genforening af Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush, der sidste år rundede deres karriere som 'Adam og Noah' af med to afslutningsshows i Royal Arena.

Der er indtil videre sat billetter i salg til fire 'Bro'-shows i Gigantium i Aalborg, Jyske Bank Arena i Odense, Djursland Bank Arena i Aarhus og Royal Arena i København.